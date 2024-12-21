T.C.

ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

Dosya No:2022/111

Davacı Emin KESİK ile davalı Desı WULANSARI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında verilen karar gereğince; 99114130840 yabancı kimlik numaralı Desı WULANSARI'ye,tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden mahkememizin aşağıda yazılı 23/09/2024 tarih, 2022/111 esas ve 2024/595 sayılı gerekçeli kararının tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/12/2024

HÜKÜM

Davanın kabulü ile; Giresun ili, Bulancak ilçesi, Şeyhmusa mah/köyü, C:30, H:23'te nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Çiğdem'den olma02/12/1980 Bulancak doğumlu 27706727086 TC kimlik numaralı davacı Emin KESİK ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Endonezya Cumhuriyeti Uyruklu Desi WULANSARİ'nin (Soyadı Yoktur) TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda HMK.nun 345. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yoluna başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 23/09/2024