T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No:2024/546 Esas

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafında dava konusu Batman İli, Merkez İlçesi,Kohikan Köyü2238 Ada 1(2-3)parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 26/02/2025 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.16/12/2024

DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR 1-Abide Tuncel

2-Songül Orhan

3-Perihan Kalkan

4-Lamia Güney

5-Hacire Gültekin

6-Peyrüze Gülşen

7-Remziya Gülşen

8-Halime Görnü

9-Abdullah Görken

10-Abdurrahman Görken

11-Ahmet Görken

12-Bizar Görken

13-Burhan Görken 14-Emrullah Görken

15-Ercan Görken

16-Eslem Görken

17-Eşref Görken

18-Eyvez Görken

19-Eyyüp Emir Görken

20-Garibe Görken

21-Harbi Görken

22-İhsan Görken

23-Leylufer Görken

24-Mehmet Görken

25-Melek Erhan Görken

26-Mustafa Görken 27-Süleyman Görken

28-Tahsin Görken

29-Tansu Görken

30-Yunus Görken

31-Zeynep EfnanGörken

32-Adnan Gönkek

33-Atiye Gönkek

34-Fikret Gönkek

35-Medeni Gönkek

36-Nurhan Gönkek

37-Saliha Gönkek

38-Şehmüs Gönkek

39-Zeynep Gönkek 40-Naif Görken

41-Nezahat Görken

42-Sezai Görken

43-Ayşan Demir

44-Nazmiye Cömert

45-Senan Beyaz