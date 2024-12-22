Giriş Tarihi: 23.12.2024 00:00
T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dosya No:2024/546 Esas
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafında dava konusu Batman İli, Merkez İlçesi,Kohikan Köyü2238 Ada 1(2-3)parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 26/02/2025 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.16/12/2024
|DAVALILAR
|DAVALILAR
|DAVALILAR
|DAVALILAR
|1-Abide Tuncel
2-Songül Orhan
3-Perihan Kalkan
4-Lamia Güney
5-Hacire Gültekin
6-Peyrüze Gülşen
7-Remziya Gülşen
8-Halime Görnü
9-Abdullah Görken
10-Abdurrahman Görken
11-Ahmet Görken
12-Bizar Görken
13-Burhan Görken
|14-Emrullah Görken
15-Ercan Görken
16-Eslem Görken
17-Eşref Görken
18-Eyvez Görken
19-Eyyüp Emir Görken
20-Garibe Görken
21-Harbi Görken
22-İhsan Görken
23-Leylufer Görken
24-Mehmet Görken
25-Melek Erhan Görken
26-Mustafa Görken
|27-Süleyman Görken
28-Tahsin Görken
29-Tansu Görken
30-Yunus Görken
31-Zeynep EfnanGörken
32-Adnan Gönkek
33-Atiye Gönkek
34-Fikret Gönkek
35-Medeni Gönkek
36-Nurhan Gönkek
37-Saliha Gönkek
38-Şehmüs Gönkek
39-Zeynep Gönkek
|40-Naif Görken
41-Nezahat Görken
42-Sezai Görken
43-Ayşan Demir
44-Nazmiye Cömert
45-Senan Beyaz
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