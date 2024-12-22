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T.C.

BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/331 Esas

DAVALILAR : AYŞE ÖZCAN -32347806496

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize sunulan ön inceleme tensip zaptında, tebligat adresinin mernis adresi olarak belirtildiği, UYAP sisteminde yapılan sorgulama mernis adresinizin Amerika Birleşik Devletleri olduğunun görüldüğü, açık adresinizin tespit edilemediğinden ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi durumu ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içersinde dilekçelerde gösterilen ancak henüz sunulmayan ve başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin açıklamaya yönelik ihtaratın davetiye ekinde bulunan ön inceleme tensip zaptında bulunduğu hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur, " ilanen tebliğ olunur. 18/12/2024