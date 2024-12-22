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T.C.

ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/452

Davacı , DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , KIYMET KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Elazığ İli Merkez İlçesi, Hoğu/Sanayi Mahallesi, 444 Ada 27 parsel de bulunan taşınmazın kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.