Giriş Tarihi: 23.12.2024 00:00
İLAN
T.C.
ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/452
Davacı , DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , KIYMET KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Elazığ İli Merkez İlçesi, Hoğu/Sanayi Mahallesi, 444 Ada 27 parsel de bulunan taşınmazın kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.
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