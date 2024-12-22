T.C. İSKENDERUN

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23826126-2016/592-Ceza Dava Dosyası 17.12.2024

Konu :

İLAN

Mahkememizin 18/09/2024 tarih, 2016/592 esas, 2024/986 karar sayılı ilamı ileTaksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden olma suçundan 6000 TL Adli Pra Cezası kararı verilen; Ahmed ve Mezına oğlu, 1995 d.lu, MOHAMMAD EIBO tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR