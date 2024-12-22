T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/510 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Sarıca Köyü

ADA NO : 110

PARSEL NO : 89

YÜZÖLÇÜMÜ : 414,15 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN NACAKLI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/510 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/12/2024