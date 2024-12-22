T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO:2024/254 Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/11/2024

SIRA NO ESAS NO ADA PARSEL NİTELİĞİ MALİKİ 1 2024/254 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 146 Ada 14 Parsel Tarla Dursun ÜSTYOL 2 2024/255 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 170 Ada 5 Parsel Tarla Zebile YOLDAŞ

Bayram YOLDAŞ

Muharrem YOLDAŞ

Yüksel YOLDAŞ

Yücel YOLDAŞ

Yasef YOLDAŞ

Safter YOLDAŞ

Dılovan YOLDAŞ

Samet YOLDAŞ

Kıyasettin YOLDAŞ 3 2024/256 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 170 Ada 7 Parsel Tarla Zebile YOLDAŞ

Bayram YOLDAŞ

Muharrem YOLDAŞ

Yüksel YOLDAŞ

Yücel YOLDAŞ

Yasef YOLDAŞ

Safter YOLDAŞ

Dılovan YOLDAŞ

Samet YOLDAŞ

Kıyasettin YOLDAŞ 4 2024/257

2024/257 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 177 Ada 1 Parsel

Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 177 Ada 1 Parsel Tarla

Tarla Aslan YOLDAŞ

Besim YOLDAŞ

Beyhan YOLDAŞ

Bilge YOLDAŞ

Cevdet YOLDAŞ

Çiçek ÇETİN

Emrah YOLDAŞ

Erol YOLDAŞ

Gülçin ALİCAN

Gülistan YOLDAŞ

Gülüstan YOLDAŞ

Gülzerin YOLDAŞ

Halime ERTEN

İlhan YOLDAŞ

Kamuran YOLDAŞ

Kevser YOLDAŞ

Maşallah YOLDAŞ

Meral YOLDAŞ

Necdet YOLDAŞ

Nuriye YOLDAŞ

Nurten YOLDAŞ

Özlem POLAT

Pınar YOLDAŞ

Rahmi YOLDAŞ

Rojan YOLDAŞ

Rojda YOLDAŞ

Seybet DEMİR

Surethan YOLDAŞ

Uğur YOLDAŞ

Ümit YOLDAŞ

Yiğit YOLDAŞ 5 2024/258 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 138 Ada 29 Parsel Tarla Şakir ALİCAN 6 2024/259 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 138 Ada 33 Parsel Tarla Abdulcebbar IŞIK

Abdulcelil IŞIK

Mahmut IŞIK 7 2024/260 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 136 Ada 3 Parsel Tarla Lezgin YALÇINKAYA 8 2024/261 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 72 Parsel Tarla Murat ALİCAN 9 2024/262 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 65 Parsel Tarla Yaşar BOĞA 10 2024/263 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 62 Parsel Tarla Mehmet Nesim KURTULMUŞ 11 2024/264 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 135 Ada 1 Parsel Tarla Abdullah GÜL

Mehmet Salih GÜL

Selim GÜL

Zeki GÜL 12 2024/265 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 110 Ada 2 Parsel Tarla İbrahim AYDOĞAN 13 2024/266 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 134 Ada 1 Parsel Tarla Güverçin YILDIZ,

Kişmiş YANARDAĞ

Reşit YANARDAĞ 14 2024/269 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 133 Ada 1 Parsel Tarla Mesut YANARDAĞ 15 2024/270 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 113 Ada 33 Parsel Tarla Muaaz YANARDAĞ 16 2024/271 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 113 Ada 30 Parsel Tarla Adem BİCEN

Fehmi BARAN

Giray BİCEN

Humrişan KARA

Kutbettin BARAN 17 2024/272 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 116 Ada 1 Parsel Tarla Eşref BOĞA 18 2024/273 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 34 Parsel Tarla Abdullah ALİCAN

Cami ALİC AN

Seyithan ALİCAN

Vahdettin ALİCAN

Zamarhan ALİCAN

Zeydin ALİCAN 19 2024/274 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 6 Parsel Tarla İhsan ALİCAN

Salih ALİCAN 20 2024/275 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 7 Parsel Tarla Abdullah BARAN

İsmail BARAN 21 2024/276 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 31 Parsel Tarla Salih ALİCAN 22 2024/277 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 114 Ada 2 Parsel Tarla Meflan YALÇINKAYA

Seyithan YALÇINKAYA

Şükrü YALÇINKAYA