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Giriş Tarihi: 23.12.2024 00:00

T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO:2024/254 Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/11/2024

SIRA NO ESAS NO ADA PARSEL NİTELİĞİ MALİKİ
1 2024/254 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 146 Ada 14 Parsel Tarla Dursun ÜSTYOL
2 2024/255 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 170 Ada 5 Parsel Tarla Zebile YOLDAŞ
Bayram YOLDAŞ
Muharrem YOLDAŞ
Yüksel YOLDAŞ
Yücel YOLDAŞ
Yasef YOLDAŞ
Safter YOLDAŞ
Dılovan YOLDAŞ
Samet YOLDAŞ
Kıyasettin YOLDAŞ
3 2024/256 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 170 Ada 7 Parsel Tarla Zebile YOLDAŞ
Bayram YOLDAŞ
Muharrem YOLDAŞ
Yüksel YOLDAŞ
Yücel YOLDAŞ
Yasef YOLDAŞ
Safter YOLDAŞ
Dılovan YOLDAŞ
Samet YOLDAŞ
Kıyasettin YOLDAŞ
4 2024/257
2024/257		 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 177 Ada 1 Parsel
Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 177 Ada 1 Parsel		 Tarla
Tarla		 Aslan YOLDAŞ
Besim YOLDAŞ
Beyhan YOLDAŞ
Bilge YOLDAŞ
Cevdet YOLDAŞ
Çiçek ÇETİN
Emrah YOLDAŞ
Erol YOLDAŞ
Gülçin ALİCAN
Gülistan YOLDAŞ
Gülüstan YOLDAŞ
Gülzerin YOLDAŞ
Halime ERTEN
İlhan YOLDAŞ
Kamuran YOLDAŞ
Kevser YOLDAŞ
Maşallah YOLDAŞ
Meral YOLDAŞ
Necdet YOLDAŞ
Nuriye YOLDAŞ
Nurten YOLDAŞ
Özlem POLAT
Pınar YOLDAŞ
Rahmi YOLDAŞ
Rojan YOLDAŞ
Rojda YOLDAŞ
Seybet DEMİR
Surethan YOLDAŞ
Uğur YOLDAŞ
Ümit YOLDAŞ
Yiğit YOLDAŞ
5 2024/258 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 138 Ada 29 Parsel Tarla Şakir ALİCAN
6 2024/259 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 138 Ada 33 Parsel Tarla Abdulcebbar IŞIK
Abdulcelil IŞIK
Mahmut IŞIK
7 2024/260 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 136 Ada 3 Parsel Tarla Lezgin YALÇINKAYA
8 2024/261 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 72 Parsel Tarla Murat ALİCAN
9 2024/262 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 65 Parsel Tarla Yaşar BOĞA
10 2024/263 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 62 Parsel Tarla Mehmet Nesim KURTULMUŞ
11 2024/264 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 135 Ada 1 Parsel Tarla Abdullah GÜL
Mehmet Salih GÜL
Selim GÜL
Zeki GÜL
12 2024/265 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 110 Ada 2 Parsel Tarla İbrahim AYDOĞAN
13 2024/266 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 134 Ada 1 Parsel Tarla Güverçin YILDIZ,
Kişmiş YANARDAĞ
Reşit YANARDAĞ
14 2024/269 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 133 Ada 1 Parsel Tarla Mesut YANARDAĞ
15 2024/270 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 113 Ada 33 Parsel Tarla Muaaz YANARDAĞ
16 2024/271 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 113 Ada 30 Parsel Tarla Adem BİCEN
Fehmi BARAN
Giray BİCEN
Humrişan KARA
Kutbettin BARAN
17 2024/272 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 116 Ada 1 Parsel Tarla Eşref BOĞA
18 2024/273 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 34 Parsel Tarla Abdullah ALİCAN
Cami ALİC AN
Seyithan ALİCAN
Vahdettin ALİCAN
Zamarhan ALİCAN
Zeydin ALİCAN
19 2024/274 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 6 Parsel Tarla İhsan ALİCAN
Salih ALİCAN
20 2024/275 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 7 Parsel Tarla Abdullah BARAN
İsmail BARAN
21 2024/276 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 31 Parsel Tarla Salih ALİCAN
22 2024/277 Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 114 Ada 2 Parsel Tarla Meflan YALÇINKAYA
Seyithan YALÇINKAYA
Şükrü YALÇINKAYA

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T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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