İLAN

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/39 Esas

DAVALI : ESMAIL AKBARI- Cuma ve Golı oğlu, 1979 doğumlu

Davacı Esmaıl Akbarı ile davalı Nılofar Soltanı arasında mahkememizde görülen boşanma davasında davacı vekili 13/12/2019 tarihli dava dilekçesinde; müvekkili ile davalının 17 yıl önce evlendiklerini, 3 müşterek çocukları olduğunu, müvekkili ve müşterek çocukların sürekli olarak fiziksel şiddete maruz kaldıklarını, davalının kusurlu hareketleri nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline verilmesine hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat çıkarılmış, tebligatın bila dönmesi sonucunda talep üzerine sistemde kayıtlı ve mahkememize bildirilen adreslerine de tebligat çıkarılmış ancak netice alınamamış olmakla; T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde cevap, delil ve tanıklarını sunmasına, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.