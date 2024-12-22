İLAN

T.C. ULUKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/114 Esas 26/09/2024

Konu : İlan,

Davacı, BURHAN ŞAHİN tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek olan ATİLA ŞAHİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/09/2024GAİP TC KİMLİK NO : 51466549640

ADI SOYADI : ATİLA ŞAHİN

BABA ADI : HALİL

ANA ADI : GÜLBEYAZ

DOĞUM TARİHİ : 01/09/1971

DOĞUM YERİ : ALİHOCA

İKAMETGAH ADRESİ : EVREN MEVKII 210. SK. NO:8A ÇİFTEHAN