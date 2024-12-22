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Giriş Tarihi: 23.12.2024 00:00

T.C. ULUKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
T.C. ULUKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/114 Esas 26/09/2024
Konu : İlan,

Davacı, BURHAN ŞAHİN tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek olan ATİLA ŞAHİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/09/2024GAİP TC KİMLİK NO : 51466549640
ADI SOYADI : ATİLA ŞAHİN
BABA ADI : HALİL
ANA ADI : GÜLBEYAZ
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1971
DOĞUM YERİ : ALİHOCA
İKAMETGAH ADRESİ : EVREN MEVKII 210. SK. NO:8A ÇİFTEHAN

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02143505

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T.C. ULUKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ
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