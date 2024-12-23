Giriş Tarihi: 23.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 07:22
T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO:2024/254 Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/11/2024
|SIRA NO
|ESAS NO
|ADA PARSEL
|NİTELİĞİ
|MALİKİ
|1
|2024/254
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 146 Ada 14 Parsel
|Tarla
|Dursun ÜSTYOL
|2
|2024/255
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 170 Ada 5 Parsel
|Tarla
|Zebile YOLDAŞ
Bayram YOLDAŞ
Muharrem YOLDAŞ
Yüksel YOLDAŞ
Yücel YOLDAŞ
Yasef YOLDAŞ
Safter YOLDAŞ
Dılovan YOLDAŞ
Samet YOLDAŞ
Kıyasettin YOLDAŞ
|3
|2024/256
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 170 Ada 7 Parsel
|Tarla
|Zebile YOLDAŞ
Bayram YOLDAŞ
Muharrem YOLDAŞ
Yüksel YOLDAŞ
Yücel YOLDAŞ
Yasef YOLDAŞ
Safter YOLDAŞ
Dılovan YOLDAŞ
Samet YOLDAŞ
Kıyasettin YOLDAŞ
|4
|2024/257
2024/257
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 177 Ada 1 Parsel
Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 177 Ada 1 Parsel
|Tarla
Tarla
|Aslan YOLDAŞ
Besim YOLDAŞ
Beyhan YOLDAŞ
Bilge YOLDAŞ
Cevdet YOLDAŞ
Çiçek ÇETİN
Emrah YOLDAŞ
Erol YOLDAŞ
Gülçin ALİCAN
Gülistan YOLDAŞ
Gülüstan YOLDAŞ
Gülzerin YOLDAŞ
Halime ERTEN
İlhan YOLDAŞ
Kamuran YOLDAŞ
Kevser YOLDAŞ
Maşallah YOLDAŞ
Meral YOLDAŞ
Necdet YOLDAŞ
Nuriye YOLDAŞ
Nurten YOLDAŞ
Özlem POLAT
Pınar YOLDAŞ
Rahmi YOLDAŞ
Rojan YOLDAŞ
Rojda YOLDAŞ
Seybet DEMİR
Surethan YOLDAŞ
Uğur YOLDAŞ
Ümit YOLDAŞ
Yiğit YOLDAŞ
|5
|2024/258
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 138 Ada 29 Parsel
|Tarla
|Şakir ALİCAN
|6
|2024/259
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 138 Ada 33 Parsel
|Tarla
|Abdulcebbar IŞIK
Abdulcelil IŞIK
Mahmut IŞIK
|7
|2024/260
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 136 Ada 3 Parsel
|Tarla
|Lezgin YALÇINKAYA
|8
|2024/261
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 72 Parsel
|Tarla
|Murat ALİCAN
|9
|2024/262
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 65 Parsel
|Tarla
|Yaşar BOĞA
|10
|2024/263
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 108 Ada 62 Parsel
|Tarla
|Mehmet Nesim KURTULMUŞ
|11
|2024/264
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 135 Ada 1 Parsel
|Tarla
|Abdullah GÜL
Mehmet Salih GÜL
Selim GÜL
Zeki GÜL
|12
|2024/265
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 110 Ada 2 Parsel
|Tarla
|İbrahim AYDOĞAN
|13
|2024/266
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 134 Ada 1 Parsel
|Tarla
|Güverçin YILDIZ,
Kişmiş YANARDAĞ
Reşit YANARDAĞ
|14
|2024/269
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 133 Ada 1 Parsel
|Tarla
|Mesut YANARDAĞ
|15
|2024/270
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 113 Ada 33 Parsel
|Tarla
|Muaaz YANARDAĞ
|16
|2024/271
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 113 Ada 30 Parsel
|Tarla
|Adem BİCEN
Fehmi BARAN
Giray BİCEN
Humrişan KARA
Kutbettin BARAN
|17
|2024/272
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 116 Ada 1 Parsel
|Tarla
|Eşref BOĞA
|18
|2024/273
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 34 Parsel
|Tarla
|Abdullah ALİCAN
Cami ALİC AN
Seyithan ALİCAN
Vahdettin ALİCAN
Zamarhan ALİCAN
Zeydin ALİCAN
|19
|2024/274
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 6 Parsel
|Tarla
|İhsan ALİCAN
Salih ALİCAN
|20
|2024/275
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 7 Parsel
|Tarla
|Abdullah BARAN
İsmail BARAN
|21
|2024/276
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 115 Ada 31 Parsel
|Tarla
|Salih ALİCAN
|22
|2024/277
|Bitlis İli Tatvan İlçesiKıyıdüzü Köyü 114 Ada 2 Parsel
|Tarla
|Meflan YALÇINKAYA
Seyithan YALÇINKAYA
Şükrü YALÇINKAYA
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