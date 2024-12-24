T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/397 Esas

KARAR NO : 2024/603

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı26/11/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince mahkumiyetlerine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Hamou ve Zahra kızı, 1988 Fas doğumlu MALİKA MABROUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.12.2024

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