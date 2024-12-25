İHALE İPTAL İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/1736391

1- İdarenin

a) Adresi : ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124400000 - 2124400032

c) Elektronik posta adresi : maliisler@istanbul.edu.tr

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 17.12.2024 - 5263

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Tünaydın Gazetesi, www.sabah.com.tr internet haber sitesi ve Kamu İhale Bülteni - 17.12.2024

3- İhale İptal Tarihi

: 23.12.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

26.12.2024 tarih saat 10:30' da ihalesi yapılacak olan 2024/1736391 ihale kayıt numaralı İ.Ü. Rektörlüğü Özel Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğü 2025 Yılı Özel Güvenlik Hizmetleri Süreçlerinde Kullanılacak Araç ve Motosiklet Kiralama işine ait ihale 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tasarruf Tedbirleri 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi Kapsamında değerlendirilmiş ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlük Merkez Garaj amirliğinde bulunan üniversitemiz T Cetveline Kayıtlı araçlarla ihtiyacının temini giderileceğinden ihale iptal edilmiştir.

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