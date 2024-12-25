Giriş Tarihi: 26.12.2024 00:00
T.C. AFŞİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunandavalılar aleyhine,4650 sayılı kanunile değişik 2942sayılıKamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazlarda geçici ve daimi irtifak hakkı tesisi talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numarası, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Tebliğdenitibaren30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı aldığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciledileceği(irtifakhakkıtesisedileceği veya direkt yerlerinin tescil edileceği), konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleriniziTebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda (geçici ve daimi irtifak hakkı yönlerinden) bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.
|
Dosya Numarası
|
Mahalle
|
Ada/Parsel No
|
Tapu Maliki
|
Duruşma Günü
|2024/184
|Ördek Mahallesi
|773 Parsel
|Fadime ÖZARSLAN
|26/02/2025
|2024/185
|Ördek Mahallesi
|740 Parsel
|Emrah YUMUŞAK
|26/02/2025
|2024/186
|Ördek Mahallesi
|691 Parsel
|Medet KARATAŞ
|26/02/2025
|2024/187
|Ördek Mahallesi
|685 Parsel
|Adem KARAKAŞ
|26/02/2025
|2024/188
|Ördek Mahallesi
|676 Parsel
|Mustafa ARSLAN
|26/02/2025
|2024/189
|Ördek Mahallesi
|501 Parsel
|İbrahim KAYA
|26/02/2025
|2024/190
|Ördek Mahallesi
|344 Parsel
|Nevzat UÇAN
|26/02/2025
|2024/191
|Çağılhan Mahallesi
|119 Ada 2 Parsel
|Ali KURTCEPHE
|26/02/2025
|2024/192
|Ördek Mahallesi
|479 Parsel
|Orhan KARAKUŞ ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/193
|Ördek Mahallesi
|486 Parsel
|Cuma KİPER ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/194
|Ördek Mahallesi
|480 Parsel
|Duran KARAKUŞ ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/195
|Çağılhan Mahallesi
|355 Parsel
|Hidayet BOLAT ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/196
|Ördek Mahallesi
|683 Parsel
|Döne KARAKUŞ ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/197
|Ördek Mahallesi
|684 Parsel
|Yunus KARAKUŞ ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/198
|Çağılhan Mahallesi
|143 Ada 14 Parsel
|Elif YILMAZ ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/199
|Ördek Mahallesi
|358 Parsel
|Aysel MUTTALİBOĞLU ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/200
|Ördek Mahallesi
|508 Parsel
|Döndü KARAMAZI ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/201
|Ördek Mahallesi
|498 ve 500 Parsel
|Ramazan BENLİ ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/202
|Ördek Mahallesi
|507 Parsel
|Cennet UÇAN ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/203
|Ördek Mahallesi
|360 Parsel
|Anişe ÜNAL ve diğerleri
|26/02/2025
|2024/204
|Çağılhan Mahallesi
|380 Parsel
|Adnan YILDIRIM ve diğerleri
|26/02/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02146068