T.C. AFŞİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunandavalılar aleyhine,4650 sayılı kanunile değişik 2942sayılıKamulaştırma Kanunu'nun 4-10. maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazlarda geçici ve daimi irtifak hakkı tesisi talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numarası, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Tebliğdenitibaren30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı aldığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciledileceği(irtifakhakkıtesisedileceği veya direkt yerlerinin tescil edileceği), konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleriniziTebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur. Dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda (geçici ve daimi irtifak hakkı yönlerinden) bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya Numarası Mahalle Ada/Parsel No Tapu Maliki Duruşma Günü 2024/184 Ördek Mahallesi 773 Parsel Fadime ÖZARSLAN 26/02/2025 2024/185 Ördek Mahallesi 740 Parsel Emrah YUMUŞAK 26/02/2025 2024/186 Ördek Mahallesi 691 Parsel Medet KARATAŞ 26/02/2025 2024/187 Ördek Mahallesi 685 Parsel Adem KARAKAŞ 26/02/2025 2024/188 Ördek Mahallesi 676 Parsel Mustafa ARSLAN 26/02/2025 2024/189 Ördek Mahallesi 501 Parsel İbrahim KAYA 26/02/2025 2024/190 Ördek Mahallesi 344 Parsel Nevzat UÇAN 26/02/2025 2024/191 Çağılhan Mahallesi 119 Ada 2 Parsel Ali KURTCEPHE 26/02/2025 2024/192 Ördek Mahallesi 479 Parsel Orhan KARAKUŞ ve diğerleri 26/02/2025 2024/193 Ördek Mahallesi 486 Parsel Cuma KİPER ve diğerleri 26/02/2025 2024/194 Ördek Mahallesi 480 Parsel Duran KARAKUŞ ve diğerleri 26/02/2025 2024/195 Çağılhan Mahallesi 355 Parsel Hidayet BOLAT ve diğerleri 26/02/2025 2024/196 Ördek Mahallesi 683 Parsel Döne KARAKUŞ ve diğerleri 26/02/2025 2024/197 Ördek Mahallesi 684 Parsel Yunus KARAKUŞ ve diğerleri 26/02/2025 2024/198 Çağılhan Mahallesi 143 Ada 14 Parsel Elif YILMAZ ve diğerleri 26/02/2025 2024/199 Ördek Mahallesi 358 Parsel Aysel MUTTALİBOĞLU ve diğerleri 26/02/2025 2024/200 Ördek Mahallesi 508 Parsel Döndü KARAMAZI ve diğerleri 26/02/2025 2024/201 Ördek Mahallesi 498 ve 500 Parsel Ramazan BENLİ ve diğerleri 26/02/2025 2024/202 Ördek Mahallesi 507 Parsel Cennet UÇAN ve diğerleri 26/02/2025 2024/203 Ördek Mahallesi 360 Parsel Anişe ÜNAL ve diğerleri 26/02/2025 2024/204 Çağılhan Mahallesi 380 Parsel Adnan YILDIRIM ve diğerleri 26/02/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02146068