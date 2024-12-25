T.C. ÇORLU İCRA DAİRESİ

2024/14799 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ ÖRNEK NO :7

ALACAKLI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ, 2920084496Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Melike Yazıcı

Denizbank Trakya Bölge Müdürlüğü - Muhittin Mah. Salih Omurtak Cad. No:57 K:2 Çorlu / TEKİRDAĞ

BORÇLU : BİLAL TAŞDEMİR, 58642554672TC Nolu,

No:76 Akarca Köyü Elbistan// Kahramanmaraş Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

BORÇ MİKTARI : 314.868,12 TL. Takip çıkış mikatarı.

273.771,00 TL Asıl Alacaknolu kredi kart (İstenen:%54.6 Yıllık Diğer) 40.874,61 TL İşlemiş Faiz 222,51 TL bsmv 314.868,12 TL Toplam Alacak

Harca Esas Değer: 314.868,12TLTutarındaki toplam alacağın , fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile takiptarihinden tamamen tahsiline kadar yukarıda belirtilennolu kredi kartının asıl alacağına Yıllık %54,60, oranda işleyecek temerüt faizi 5464 sayılı kanunun 26/3 mad. gereğince değişen oranların aynen uygulanması kaydıylave faizin %15 gider vergisi, avukatlık ücreti, icra harç ve masraflarıyla birlikte fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, sözleşmelerdeki teselsül hükümleri gereğince ÖDENMESİ talebidir. BK. Md. 100uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir. (BSMV, TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.

BORCUN SEBEBİ : kredi alacağı 314.868,12 TL

TAKİP TARİHİ : 15/08/2024

Dosyamıza olan borcunuzdan dolayı İlk önce borçlunun mernis adres sorgununun yapılmış olup mernis adresinin bulunmamış olup borçlunun son ikametgah kaydı ve nüfus kaydına göre belirlenecek illerdeki bazı kurumlardan ve genel müdürlükleri belirtilen kurumlardan borçlunun adres bilgilerinin istenilmiş olmakla gelecek cevaplarda adres bildirilmiş bildirilen bu adreslere tebligat gönderildiği ve iade geldiği anlaşılığından Uyap sisteminde kayıtlı adreslere ve GSM operatör adres sorgusu sonucu çıkacak adreslerede tebligat gönderilmiş olupiade geldiğiİlanen tebligata esas olmak üzere zabıta marifetiyle fiili adres araştırması işlemininde yapılması neticesinde tüm tebligatların iade gelmesi ve borçluya ulaşılamaması nedeni ile Tebliğat Kanununun hükümleri dairesinde ödeme emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini kanunen (7) günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu kanunen (7) günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 22 içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.16/08/2024

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 25 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 5 günlük itiraz süresi ile bu süreye ilave olarak 15 gün ilavesi ile toplamda 20 gün içeriside ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (20) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, ( 25 ) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 12/12/2024

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR380001500158007307203840

Vergi Dairesi Adı / No: ÇORLU VERGİ DAİRESİ - 2610650260

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