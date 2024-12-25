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T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/239 Esas

Davacı Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı vekili tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında; Davacı özetle dava dilekçesinde; dava konusu olan Manisa-Yunusemre Muradiye Mahallesi 146 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Muradiye Organize Sanayi Bölgesi" projesinde 18/01/2022 tarih ve E.54219661-752.01.013275465-45 sayılı "Kamu Yararı Kararı" kararı ile Kamulaştırma Yararı Kararı gereğince yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup; davalılardan Hacer Tuba Gök'ün tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve son duruşma tutanağı ile duruşmanın 18/02/2025 günü saat 11:00 e bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02145985