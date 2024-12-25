T.C. ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/251 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

1)-Davacı Ünye Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

2)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

3)-Kamulaştırma Ünye Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Ünye Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir.

6)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şube'sineyatırılacağı,

8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

9)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Dosya No: 2024/251 Esas

Davalı-Davalılar: Ali YALIN, Yaşar YALIN

İl-İlçe: Ordu/Ünye

Mevki: Sarıhalil

Ada-Parsel: 133 ada 34 parsel (eski 133 ada 28 parsel)

Nitelik: Fındık bahçesi

Kamulaştırılacak alan m²: 376,44 m²

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