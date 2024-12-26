EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sanayi ve teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2018 tarih ve E.2233 Sayılı yazısı ile Emirdağ O.S.B ilave Alanı sınırlarının kesinleşmiş olup kamulaştırma çalışmalarına başlanması istenmiştir. Ayrıca Sanayi ve teknoloji Bakanlığının 10.04.2019 tarih ve 54219661-752.01.01/03 sayılı yazısı ile gereken "Kamu Yararı Kararı" verilmiştir.

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin 07.09.2018 tarih ve 2018/06 sayılı kararı ile Kamulaştırma çalışmalarının Emirdağ Belediyesi tarafından Yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

62 Ha'lık OSB Genişleme alanı içerisinde bulunan özel mülkiyette olan arazilerin 04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma kanunu, 4650 sayılı Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun ve 4532 Sayılı OSB kanunun 10. Maddesi 2. fıkrası hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin idaremizce yapılacak olup;

Emirdağ Kuruca Köyü 482 parsel nolu taşınmaz maliklerinden kamulaştırma davetiyesi gönderilip de adresinde bulunamaması ve adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adreslerinin tespit edilememesi üzerine tebligata elverişli herhangi bir adresin tespit edilememesinden dolayı adreslerinin meçhul kalması nedeniyle tebligat kanunu hükümleri dahilinde kamulaştırma kararının gazete ile ilanen tebliği gerekmektedir.

Buna göre aşağıda yazılı maliklerin Afyon ili, Emirdağ ilçesi, Kuruca Köyü 482 parsellerinde kayıtlı taşınmazların Emirdağ Belediye Başkanlığınca takdir edilen bedeli mukabilinde peşin olarak ve pazarlık yolu ile kamulaştırılacağından , 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereği yukarıda adı geçen hissedarların 15 gün içinde uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere Emirdağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde aynı yasanın 10 uncu maddesi uyarınca taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ile adı geçen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve söz konusu bedelin ödenmesi karşılığında Emirdağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesinin talep edileceği hususları;

İlanen tebliğ olunur.

HİSSEDARLAR;

ADI SOYADI BABA ADI HÜSEYİN ŞİMŞEK Mustafa GÜLSÜM KARAKAYA Mustafa MUSA ŞİMŞEK Mustafa DUDU ŞİMŞEK Mustafa İSMAİL ŞİMŞEK Mustafa YÜKSEL ŞİMŞEK Ahmet YAŞAR ŞİMŞEK Ali NERGİHAN ŞİMŞEK Ahmet Ferah Karakaya İsa Canser Dönmez İsa Erdoğan Şimşek İsa Mustafa Şimşek İsa Hatice Yüksel İsa

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