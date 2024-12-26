T.C.

SELİM

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/528 Esas 04/11/2024 İLANDavacı , Karayolları Genel Müdürlüğü İleDavalılar , Ahmet Demirci, Atilla Yavuz, Ayşe Abat, Ayten Atila, Azmi Demirci, Bülent Demirci, Canan Avas, Cavit Demirci, Çetin Demirci, Deniz Demirci, Esmani Demirci, Fatih Demirci, Fatma Burçak Demircan, Fikret Yavuz, Güllü Yavuz, Gülseren Güneş, Gülsevgi Demirci, Gülümser Demirci, Günsel Alp, Hakime Sabuncu, Hamiyet Sığın, Handan Yılmaz, Hikmet Al, Hikmet Yavuz, Hülya Ulu, Hüseyin Demirci, Meliha Demirci, Metin Demirci, Mithat Demirci, Mustafa Doğu Demirci, Nazmiye Yavuz, Nebaat Kılınç, Necmi Demirci, Nermin Demirci, Nihat Demirci, Nimet Al, Nuran Umut, Nurhayat Demirci, Oktay Demirci, Özlem Üneşi, Serpil Yılmaz, Solmaz Yavuz, Songül Acar, Summani Demirci, Suzan Çelik, Şehriban Yavuz, Şehrinaz Al, Şükran Binici, Taylan Özgür Demirci, Tülay Yavuz, Türkan Bozkuş, Ummani Demirci, Vedat Alp, Vildan Çiçek, Yılmaz Demirci Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (taşınmazın Tescili İstemli) Davası Nedeniyle;

Mahkememizce Dava konusu Kars İli, Selim İlçesi, Karahamza Köyü 139 ada 38 parsel sayılı taşınmaz 04/10/2022 tarihinde dava açıldığı 02/05/2023tarihindekeşif yapıldığı, fen bilirkişi raporunda dava konusu 139 ada 38 nolu parselin alanı 187,99 m²olduğu, krokide kırmızı renkle taranmış olan 187,99 m² olup tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak kamulaştırılmak istenilen alan olduğu bilirkişi kurulu heyetinin 15/05/2023 tarihli bilirkişi kurulu heyeti raporunda, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 11.785,09 TL olduğu tespit edildiği, bilirkişi raporunun ve 26/03/2025 tarihli duruşma günü ve saat 09:05 bildirir tebligatınyapılmak üzere Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur.

DAVALININ KİMLİK BİLGİLERİ :

ADI : CANAN

SOYADI : AVAS

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : SOLMAZ

DOĞUM YERİ : SELİM

DOĞUM TARİHİ : 20/06/1971

NÜFUSA KAYITLI

OLDUĞU YER :

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