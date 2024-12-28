T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/867 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:25

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satışa konu taşınmazBursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 7980 ada, 4 parsel, 2.004,55 m² arsa üzerinde,A blok, 3.katta, 4/311 cilt/sayfa no ve 157/5844 arsa paylıTaşınmaz, Yıldırım İlçe Merkezinin (belediye) doğu yönünde kuş uçuşu 8 km uzaklıkta, Ankara Yolu Caddesinin ise güneyinde yer alan Karapınar Mahallesi sınırlarında yer almaktadır.Parsel kuzey ve doğu yönlerden sokak cepheli, diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Site girişi kuzey yönde yer alan D216.Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Bölgede yapılaşma genellikle bitişik ve müstakil tarzda kişilerin kendi ikametgâh ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiştir. Bölge genelinde orta ve kötü derece olarak nitelendirilebilecek yapı kalitesine sahip kargir tarzda binaların yoğunlukta olduğu bölge özelliğini taşımaktadır. Son yıllarda seyrek sayıda yüksek katlı konut projeleri inşa edilmektedir. Taşınmaz yakınında yer alan Yıldırım Gençlik Merkezine 300 m, Ankara Yolu Caddesine 900 m uzaklıktadırKarapınar Mahallesi, D216. Sokak, No:8, Karadağ Sitesi, A blok, Daire:15, Yıldırım /BURSAAna taşınmaz; 2.004,55m² yüz ölçümlü arsa üzerinde 2 blok olarak inşa edilmiştir.A blokbodrum + zemin + 5 normalkattan oluşmaktadır. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.7 katlı olup 24 adet bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi bodrum katseviyesinden sağlanmaktadır. Bodrum katında sığınak, kapalı otopark, zemin ve normal katlarındameskenler yer almaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Taşınmazın yer aldığı bina 2021 yılında inşaatına başlanmış olup, 3 yaşındadır.Blokta 1 adet asansör ve kapalı otopark imkanı bulunmaktadır. Site çevresibeton duvar üzeri tel örgü ile tecrit edilmiştir. Site bahçesinde açık otopark imkanı bulunmaktadır.Binaya ait 06.12.2023 tarih ve Y2216B92AE0FD numaralı, C SınıfıEnerji Kimlik Belgesi bulunmaktadır.A Blok 3. Kat 15 Nolumesken nitelikli bağımsız bölümbina girişine göresol ön cephede yer almaktadır.Bodrum kattan giriş yapılan binanın tapu bilgisine göre 3. katında, asansör bilgisine göre 4.katta yer almaktadır.Güney ve batıolmak üzere çiftcephelidir.Planlı alanlar Tip İmar yönetmeli kapsamında projesine ve yerinde yapılan ölçümlere görem² net alanlı olup, 2 adet balkon (14.15m²+3,68m²) dahil 100,00m² faydalı kullanım alanına sahiptir. 114,00m2brüt alanlıdır.Salon, 3 oda, mutfak, antre,wc, banyo, duş ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Daire giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır. Zeminler oda, salonhacimlerinde laminat parke, antre, mutfak, banyo, balkon hacimlerinde seramik kaplamadır. Duvarlar salon, oda ve antre hacminde plastik boyalı, ıslak hacimlerin duvarları tam boy seramik kaplıdır. Tavanlar geneli plastik boyalı olup salonda asma tavan, diğer odalarda kartonpiyer uygulaması yapılmıştır. Banyoda, klozet, duş kabini, lavabomevcuttur. Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombisi ile petek radyatör ile sağlanmaktadır. Kombi takılı değildir. Balkonlarda cam balkon uygulaması yapılmıştır.Taşınmaz iç mekan olarak iyi yapılı durumdadır. Taşınmaz keşif anında boştur. Fiili durumumeskendir.3.100.000,00 TL%1Banka lehine ipotek ve 150/c şerhi vardır

24/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02148311