T.C.

SULUOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO : 2024/16 Esas DAHİLİ DAVALI : SEMRA GADİŞ- 25*******84 TC kimlik numaralı Yusuf ve Sati kızıDavacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; dosyaya sunulan 30/10/2024 havale tarihli bilirkişi ek raporunda; "dava konusu ve komşu parsellerin yüzölçümlerinde oluşan alan farklılıklarının 1975 yılında yapılan ilk tesis kadastro çalışmalarının küçük ölçekli 1/5000lik topoğrafik haritanın üretiminden kaynaklandığı ve ayrıca yenileme çalışmalarında kullanılan ölçü ve hesaplama yöntemlerinin teknolojik açıdan farklılık göstermesinden kaynaklandığı" iş bu bilirkişi raporunun ilan tarihinden 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmesi tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize itiraz edebileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02147953