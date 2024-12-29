T.C.

ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/42 Tereke

YOZGAT ili, ŞEFAATLİ ilçesi, KIZILKOCA mah/köy, 44 Cilt, 5 Aile sıra no, 61 sırada nüfusa kayıtlı, İBİŞ ve SERVİNAZ oğlu/kızı, 10/02/1945 doğumlu, 19/02/2017 tarihinde vefat eden Müteveffa Osman Şahin'in terekesi için tasfiye talep edildiğinden;

TMK'nın 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve muris borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın tapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacakları bildirip deftere yazdırmaya alacaklıların, TBK: 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.