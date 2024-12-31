T.C. ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyalarında verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2024/325 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 154 Tarla 423,91 m² Hüseyin Tekin Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma Görüşmelerine Çağrı Tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2024/343 Taşçılı Köyü Değirmenci Yolu 145 31 Tarla 1.216,98m² Hanife Başkurt, Fadime Gören, Ferat Başkurt, Halime Özen, Gülbahar Emire " "

2024/344 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 82 Tarla 1.339,87 m² Ziya Demirci " "

2024/295 Dereli Köyü Sürüler Düzü 119 77 Tarla 1.879,21 m² Halil Oral " "

2024/309 Kalafatlı Köyü Eski Hane Yanı 127 26 Tarla 2.114,67 m² Hüseyin Tezer, Hasan Tezer " "

2024/313 Kalafatlı Köyü Eski Hane Yanı 127 31 Tarla 1.206,20 m² İzzet Tunç " "

2024/328 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 114 Tarla 278,24 m² Hüseyin Tekin " "

2024/330 Taşçılı Köylü Kara Kiraz 157 160 Tarla 2.712,30 m² Hayrettin Mutlu " "

2024/335 Kalafatlı Köyü Eski Hane Yanı 127 32 Tarla 2.160,38 m² Mustafa Tezer, Hüseyin Tezer, Hasan Tezer, Hayrullah Tezer, Ayfer Gören, Hayriye Tezer, Satiye Karanfil " "

2024/293 Kalafatlı Köyü Eski Hane Yanı 127 24 Tarla 3.826,25 m² Hayriye Gürel, Aliye Tunç, İkbal Cura " "

2024/336 Taşçılı Köyü Kara Kiraz Mevki 157 155 Tarla 672,65 m² Ramazan Tekin "

2024/365 Taşçılı Köyü Harman Yanı 157 184 Tarla 734,64 m² Ziya Demirci " "

2024/357 Karamusa Köyü Musa Köy 127 15 Tarla 704,95 m² Durdu Arslan " "

2024/288 Kalafatlı Köyü Eski Hane Yanı 127 28 Tarla 814,39 m² Songül Tunç, Yeter Özer, Onur Tunç, Şehriye Çelen, Hayrullah Tunç, Gülüzar Tunç " "

2024/317 Karamusa Köyü Güney 123 1 Tarla 1.175,29 m² Hayri Kandemir " "

2024/348 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 152 Tarla 367,11 m² Recep Tekin " "

2024/326 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 112 Tarla 891,87 m² Durmuş Tekin " "

2024/340 Dereli Köyü Mezarlık Altı 119 154 Tarla 3.884,28 m² Zafer Oral, Cafer Oral " "

2024/351 Taşçılı Köyü Değirmenci

Yolu 145 37 Tarla 1.710,05 m² Halil İbrahim Beklen " "

2024/353 Karamusa Köyü Dereköy 123 64 Tarla 1.766,56 m² Nihat Yıldız, Necati Yıldız " "

2024/361 Taşçılı Köyü Mezarlık Altı 147 20 Tarla 415.,07 m² Hanife Başkurt, Fadime Gören, Ferat Başkurt, Halime Özen, Gülbahar Emire " "

2024/358 Taşçılı Köyü Mezarlık Arkası 137 16 Tarla 334,74 m² Hayrullah Özen " "

2024/366 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 83 Tarla 16.358,98 m² Gündüz Uzun " "

2024/296 Dereli Köyü Kuyu Altı Mevki 119 133 Tarla 248,23 m² Cihan Özkan " "

2024/321 Taşçılı Köyü Harmanyanı 157 251 Tarla 1.840,86 m² Hüseyin Tekin " "

2024/307 Taşçılı Köyü Mezarlık Altı 147 19 Tarla 1.048,98 m² Hüseyin Başkurt " "

2024/302 Kadıoğlu Köyü Soğuksu 135 13 Tarla 2.146,14 m² Arslan Çıtak " "

2024/301 Kadıoğlu Köyü Soğuksu 135 12 Tarla 2.198,36 m² Bayram Çıtak " "

2024/304 Karamusa Köyü Koru 123 39 Tarla 6.194,56 m² Naziker Aydın, Bihican Kandemir, Tuncay Kandemir " "

2024/300 Taşçılı Köyü Mezarlık Arkası 137 26 Tarla 430,45 m² Durmuş Özen " "

2024/367 Taşçılı Köyü Mezarlık Altı 147 22 Tarla 210,31 m² Dursune Başkurt, Murat Başkurt " "

2024/306 Karamusa Köyü Koru 123 59 Tarla 849,10 m² İbrahim Yılmaz " "

2024/305 Karamusa Köyü Koru 123 43 Tarla 479,68 m² Murat Kandemir " "

2024/303 Kadıoğlu Köyü Gebecik 136 46 Tarla 818,14 m² Recep Oral, Beşir Oral, Rıza Oral " "

2024/298 Taşçılı Köyü Mezarlık Altı 147 10 Tarla 287,16 m² Meliha Özden, Nursel Küpelikılıç, Mevlüt Özden, Hatice Köşker, Aysel Özden, Muradiye Kuloğlu, Ayten Beklen, Fidan Gökceoğlu, " "

2024/294 Taşçılı Köyü Kalaycılar 154 20 Kargir su deposu ve tarlası 2.805,95 m² Veysel Topal, Şükran Kurtoğlu, Türkan Topal, Kadriye Gökdemir, Bayram Topal, Nadir Topal, Hayriye Turpçu " "

2024/292 Taşçılı Köyü Kalaycılar 154 29 Tarla 3.019,90 m² Alim Batmaz " "

2024/290 Taşçılı Köyü Harmanyanı 157 252 Tarla 1.881,90 m² Ali Göktaş " "

2024/289 Kalafatlı Köyü Karapınarbaşı 137 4 Tarla 592,76 m² Tahsin Gören, Saniye Gören, " "

2024/363 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 75 Tarla 662,34 m² Rıza Batmaz " "

2024/362 Kalafatlı Köyü Eski Hane Yanı 127 30 Tarla 1.361,08 m² İsmail Tunç " "

2024/359 Dereli Köyü Açma 119 75 Tarla 1.424,20 m² Kamil Oral, Kamil Oral, Refika Oral, Recep Oral, Halil Oral, Sevgi Gümüşok, Recep Oral " "

2024/356 Taşçılı Köyü Mezarlık Arkası 137 20 Tarla 670,48 m² Yılmaz Yelma, Fatma Yelma, Seyfettin Yelma, Raif Yelma, Sultan Güney, Hayriye Kara " "

2024/355 Taşçılı Köyü Harman Yanı 157 185 Tarla 1.004,53 m² Remzi Demirci " "

2024/346 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 153 Tarla 1.495,15 m² Burhanettin Tekin " "

2024/338 Taşçılı Köyü Kara Günler Yani 157 277 Tarla 716,26 m² Emin Batmaz " "

2024/337 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 100 Tarla 708,51 m² Kamil Uzun, Recep Uzun, Satılmış Uzun, " "

2024/334 Taşçılı Köyü Kara Kiraz Altı 126 37 Tarla 1.383,41 m² Kamil Uzun " "

2024/333 Kalafatlı Köyü Eski Ev Yanı 127 27 Tarla 1.235,97 m² Yaşar Tunç, Zeynep Üstüntaş, Kenan Tunç, Mehmet Tunç, Neriman Ayas, Nermin Günay, Nuriye Akgül " "

2024/324 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 156 Tarla 6.307,39 m² Emin Batmaz " "

2024/320 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 171 Tarla 820,82 m² Remzi Demirci " "

2024/312 Dereli Köyü Hoca Tarlası 119 27 Tarla 1.008,99 m² Kemal Turpçu " "

2024/311 Taşçılı Köyü Mezarlık Altı 147 43 Tarla 931,87 m² Ahmet Öney " "

2024/310 Taşçılı Köyü Harman Yanı 157 178 Tarla 2.184,69 m² Ramazan Mintaş, Mehmet Ali Mintaş, Songül Mintaş, Nail Mintaş, Saadet Mintaş, Hayriye Uzun " "

2024/360 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 113 Tarla 405,64 m² Hayrullah Tekin " "

2024/341 Dereli Köyü Kuyu Altı 119 135 Tarla 212,33 m² Fikret Turpcu, Hasan Turpcu, Hasan Turpcu, Halit Turpcu, Halit Turpcu, Hasan Turpcu, Alpay Turpcu, Halit Turpcu, Alpay Turpcu, Alpay Turpcu, Olcay Turpcu, Olcay Turpcu,

Olcay Turpcu, Gülizar Turpcu, Hanım Turpcu, " "

2024/339 Dereli Köyü Açma 119 69 Tarla 2.679,99 m² Celal Turpcu, Nevin Çorak, Nazmiye Berber, Saniye Yiğit, Zülfiye Turpcu, Zahire Turpcu, Celal Turpcu, Yaşar Kahveci, Nazmiye Berber, Saniye Yiğit, Zülfiye Turpcu, Zahire Turpcu, Celal Turpcu, " "

2024/332 Kalafatlı Köyü Mezarlık Altı Mevki 136 34 Tarla 2.069,70 m² Ayşe Kahraman, İsmail Kahraman " "

2024/331 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 99 Tarla 1.645,17 m² Kazım Uzun, Hanife Çolakoğlu, Hayrullah Uzun, Fatma Kerman " "

2024/329 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 151 Tarla 333,33 m² Hanım Tekin, Zülfiye Okumuş, Sevim Keserci, Tülay Tekin, Sevgi Topal, Fatime Batmaz, Döndü Akkaya, Hamide Akkaş, Hayriye Uzun " "

2024/327 Kalafatlı Köyü Kayacık 137 3 Tarla 315,87 m² Kadir Akyıldız, Mevlüt Akyıldız, Cemalettin Kerman, Yadikar Keskin, Nahide Mutlu, Necati Kerman, Bergüzar Göktaş, Şahizar Keskin, Nazikar Çıtak, Recep Kerman, Ahmet Kerman " "

2024/364 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 108 Tarla 899,96 m² Alim Batmaz, Adil Batmaz, Hayrettin Batmaz, Fatma Emire, Rıza Batmaz, Şahin Batmaz " "

2024/354 Dereli Köyü Gölaltı 119 24 Tarla 3.149,03 m² Mevlüde Turpcu, Alaattin Turpcu, Yüksel Turpcu, Selahattin Turpcu, Ferat Turpcu, Fatma Turpcu, Hamza Kaan Turpcu " "

2024/352 Taşçılı Köyü Değirmenci Yolu 145 21 Tarla 11.856,55 m² Fatma Yelman, Sultan Güney, Seyfettin Yelman, Hayriye Kara " "

2024/350 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 76 Tarla 213,54 m² Adil Batmaz, Hayrettin Batmaz, Fatma Emire, Rıza Batmaz, Şahin Batmaz, Alim Batmaz " "

2024/347 Kalafatlı Köyü Köledi 125 53 Tarla 6.192,12 m² Selahattin Demirel, Abdullah Demirel, Emin Demirel, Zeynep Yiğit, Eşref Demirel, Murat Demirel, Gülsüm Kurtman, Hanım Demirel, Nuri Demirel Saadet Kapsuk, Ayşe Demirel, Gurbet Karayel, Mustafa Demirel, Nursel Taşçı, Emin Demirel, Ercan Demirel, Ersin Demirel, Nuri Demirel, Saadet Kapsuk, Erhan Demirel, Gülbeyaz Dokel, Nursel Taşçı " "

2024/342 Kalafatlı Köyü Eski Hane yanı 127 29 Tarla 706,19 m² İrfan Tunç, Filiz Kerman, Safiye Kerman, Nesibe Türköz, Fatma Çelebi, Nuran Tunç, Zübeyde Hobba, Zahire Güler, Şayer Öney, " "

2024/323 Kadıoğlu Köyü Eski Değirmen Yanı 139 17 Tarla 3.692,15m² Hayriye Çıtak, Emine Keskin " "

2024/322 Kalafatlı Köyü Kiren Yanı 134 7 Tarla 864,50 m² Seyfi Çelik, Mesut Çelik, Mustafa Çelik, Samiye Çelik, Ömer Çelik, Gülseren Akgül, Eyip Çelik, Ahmet Çelik, Fatih Çelik, Fatma Özer, Zeynep Alabaş, Birgül Akçay, Nurgül Demirsoy, Mustafa Çelik, Mesut Çelik, Seyfi Çelik " "

2024/318 Karamusa Köyü Dereköy 123 65 Tarla 5.312,54 m² Metin Yıldız, Maksut Yıldız, Yaşare Tüllübaş, " "

2024/316 Karamusa Köyü Mecitönü 127 13 Bahçe 802,80 m² Selime İslamoğlu, Refika Ünlü, Gülücen Ünlü, Gülhan Ünlü, Oktay Ünlü, Olgun Ünlü, Mürvet Ilgın, Gülhan Ünlü, Lütfiye Ünlü, Fidan Turpcu, Emine Canbaz, Cemile Yiğit, Songül Beren, Gönül Ünlü, Oktay Ünlü, Olgun Ünlü, Mürvet Ilgın, Zeki Ünlü, Oya Özalp, Perihan Özalp, Orhan Özalp, Nurhan Özalp, Turhan Özalp, Nazire Özalp, Oya Özalp, Oya Özalp, " "

2024/315 Karamusa Köyü Musaköy 127 16 Tarla 415,96 m² Hasan Arslan, Zühriye Arslan, Cemal Arslan, Behiye Arslan, Nebiye Arslan, Hüseyin Arslan, Celal Arslan, Kadın Arslan, Osman Arslan, Nevin Arslan, Hüseyin Arslan, Hürriyet Arslan, Cemal Arslan, Rıfat Arslan, Mütrvt Arslan, Selime Arslan, Nazire Arslan, Rıfat Arslan, Halime Arslan, Engin Arslan, Songül Arslan, Ahmet Arslan, Hakkı Arslan, Hakan Arslan, Fahri Arslan, Muradiye Arslan, Hacer Arslan, Nazikar Arslan, Kamil Arslan, Ayşe Arslan, Remzi Arslan, Hayriye Arslan, " "

2024/314 Karamusa Köyü Musaköy 127 10 Tarla 1.188,91 m² Halit Ünlü, Zehra Ünlü, " "

2024/299 Taşçılı Köyü Harmanyanı 157 182 Tarla 597,97 m² Recep Mintaş, Yaşare Mintaş, Recep Kerman, Necati Mintaş, Şerafettin Mintaş " "

2024/349 Kalafatlı Köyü Mezarlık Altı 136 5 Tarla 3.861,60 m² Satılmış Kurtman, Metin Kurtman, Durmuş Kurtman, Münevver Kurtman, Murat Kurtman, Osman Kurtman, Umut Kurtman, Hacer Eren, Cemile Demir

2024/297 Karamusa Köyü Macityanı 127 118 Tarla 10.785,48 m² Nimet Turpçu ve arkadaşları " "

2024/291 Karamusa Köyü Cevizlik 127 107 Tarla 8.977,34 m² Sevgi Turpçu ve arkadaşları " "

2024/319 Kalafatlı Köyü Kayacık 133 60 Tarla 2.576,84 m² Nazmiye Ayvaz ve arkadaşları " "

2024/345 Taşçılı Köyü Kara Kiraz Altı 126 39 Tarla 393,14 m² Kamil Uzun, Ramazan Uzun, Recep Uzun, Kadir Uzun, Hüseyin Uzun, Satılmış Uzun " "

2024/308 Taşçılı Köyü Kara Kiraz 157 162 Tarla 2.584,04 m² Hatice Salman, Aydın Mutlu, Orhan Mutlu, Nahide Mutlu, Fatma Oral, Azize Mutlu " "

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02149671