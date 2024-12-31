T.C. ÇAYCUMA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyalarında verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2024/325
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|154
|Tarla
|423,91 m²
|Hüseyin Tekin
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş.
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma Görüşmelerine Çağrı Tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2024/343
|Taşçılı Köyü
|Değirmenci Yolu
|145
|31
|Tarla
|1.216,98m²
|Hanife Başkurt, Fadime Gören, Ferat Başkurt, Halime Özen, Gülbahar Emire
|"
|"
|2024/344
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|82
|Tarla
|1.339,87 m²
|Ziya Demirci
|"
|"
|2024/295
|Dereli Köyü
|Sürüler Düzü
|119
|77
|Tarla
|1.879,21 m²
|Halil Oral
|"
|"
|2024/309
|Kalafatlı Köyü
|Eski Hane Yanı
|127
|26
|Tarla
|2.114,67 m²
|Hüseyin Tezer, Hasan Tezer
|"
|"
|2024/313
|Kalafatlı Köyü
|Eski Hane Yanı
|127
|31
|Tarla
|1.206,20 m²
|İzzet Tunç
|"
|"
|2024/328
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|114
|Tarla
|278,24 m²
|Hüseyin Tekin
|"
|"
|2024/330
|Taşçılı Köylü
|Kara Kiraz
|157
|160
|Tarla
|2.712,30 m²
|Hayrettin Mutlu
|"
|"
|2024/335
|Kalafatlı Köyü
|Eski Hane Yanı
|127
|32
|Tarla
|2.160,38 m²
|Mustafa Tezer, Hüseyin Tezer, Hasan Tezer, Hayrullah Tezer, Ayfer Gören, Hayriye Tezer, Satiye Karanfil
|"
|"
|2024/293
|Kalafatlı Köyü
|Eski Hane Yanı
|127
|24
|Tarla
|3.826,25 m²
|Hayriye Gürel, Aliye Tunç, İkbal Cura
|"
|"
|2024/336
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz Mevki
|157
|155
|Tarla
|672,65 m²
|Ramazan Tekin
|"
|
|2024/365
|Taşçılı Köyü
|Harman Yanı
|157
|184
|Tarla
|734,64 m²
|Ziya Demirci
|"
|"
|2024/357
|Karamusa Köyü
|Musa Köy
|127
|15
|Tarla
|704,95 m²
|Durdu Arslan
|"
|"
|2024/288
|Kalafatlı Köyü
|Eski Hane Yanı
|127
|28
|Tarla
|814,39 m²
|Songül Tunç, Yeter Özer, Onur Tunç, Şehriye Çelen, Hayrullah Tunç, Gülüzar Tunç
|"
|"
|2024/317
|Karamusa Köyü
|Güney
|123
|1
|Tarla
|1.175,29 m²
|Hayri Kandemir
|"
|"
|2024/348
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|152
|Tarla
|367,11 m²
|Recep Tekin
|"
|"
|2024/326
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|112
|Tarla
|891,87 m²
|Durmuş Tekin
|"
|"
|2024/340
|Dereli Köyü
|Mezarlık Altı
|119
|154
|Tarla
|3.884,28 m²
|Zafer Oral, Cafer Oral
|"
|"
|2024/351
|Taşçılı Köyü
|Değirmenci
Yolu
|145
|37
|Tarla
|1.710,05 m²
|Halil İbrahim Beklen
|"
|"
|2024/353
|Karamusa Köyü
|Dereköy
|123
|64
|Tarla
|1.766,56 m²
|Nihat Yıldız, Necati Yıldız
|"
|"
|2024/361
|Taşçılı Köyü
|Mezarlık Altı
|147
|20
|Tarla
|415.,07 m²
|Hanife Başkurt, Fadime Gören, Ferat Başkurt, Halime Özen, Gülbahar Emire
|"
|"
|2024/358
|Taşçılı Köyü
|Mezarlık Arkası
|137
|16
|Tarla
|334,74 m²
|Hayrullah Özen
|"
|"
|2024/366
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|83
|Tarla
|16.358,98 m²
|Gündüz Uzun
|"
|"
|2024/296
|Dereli Köyü
|Kuyu Altı Mevki
|119
|133
|Tarla
|248,23 m²
|Cihan Özkan
|"
|"
|2024/321
|Taşçılı Köyü
|Harmanyanı
|157
|251
|Tarla
|1.840,86 m²
|Hüseyin Tekin
|"
|"
|2024/307
|Taşçılı Köyü
|Mezarlık Altı
|147
|19
|Tarla
|1.048,98 m²
|Hüseyin Başkurt
|"
|"
|2024/302
|Kadıoğlu Köyü
|Soğuksu
|135
|13
|Tarla
|2.146,14 m²
|Arslan Çıtak
|"
|"
|2024/301
|Kadıoğlu Köyü
|Soğuksu
|135
|12
|Tarla
|2.198,36 m²
|Bayram Çıtak
|"
|"
|2024/304
|Karamusa Köyü
|Koru
|123
|39
|Tarla
|6.194,56 m²
|Naziker Aydın, Bihican Kandemir, Tuncay Kandemir
|"
|"
|2024/300
|Taşçılı Köyü
|Mezarlık Arkası
|137
|26
|Tarla
|430,45 m²
|Durmuş Özen
|"
|"
|2024/367
|Taşçılı Köyü
|Mezarlık Altı
|147
|22
|Tarla
|210,31 m²
|Dursune Başkurt, Murat Başkurt
|"
|"
|2024/306
|Karamusa Köyü
|Koru
|123
|59
|Tarla
|849,10 m²
|İbrahim Yılmaz
|"
|"
|2024/305
|Karamusa Köyü
|Koru
|123
|43
|Tarla
|479,68 m²
|Murat Kandemir
|"
|"
|2024/303
|Kadıoğlu Köyü
|Gebecik
|136
|46
|Tarla
|818,14 m²
|Recep Oral, Beşir Oral, Rıza Oral
|"
|"
|2024/298
|Taşçılı Köyü
|Mezarlık Altı
|147
|10
|Tarla
|287,16 m²
|Meliha Özden, Nursel Küpelikılıç, Mevlüt Özden, Hatice Köşker, Aysel Özden, Muradiye Kuloğlu, Ayten Beklen, Fidan Gökceoğlu,
|"
|"
|2024/294
|Taşçılı Köyü
|Kalaycılar
|154
|20
|Kargir su deposu ve tarlası
|2.805,95 m²
|Veysel Topal, Şükran Kurtoğlu, Türkan Topal, Kadriye Gökdemir, Bayram Topal, Nadir Topal, Hayriye Turpçu
|"
|"
|2024/292
|Taşçılı Köyü
|Kalaycılar
|154
|29
|Tarla
|3.019,90 m²
|Alim Batmaz
|"
|"
|2024/290
|Taşçılı Köyü
|Harmanyanı
|157
|252
|Tarla
|1.881,90 m²
|Ali Göktaş
|"
|"
|2024/289
|Kalafatlı Köyü
|Karapınarbaşı
|137
|4
|Tarla
|592,76 m²
|Tahsin Gören, Saniye Gören,
|"
|"
|2024/363
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|75
|Tarla
|662,34 m²
|Rıza Batmaz
|"
|"
|2024/362
|Kalafatlı Köyü
|Eski Hane Yanı
|127
|30
|Tarla
|1.361,08 m²
|İsmail Tunç
|"
|"
|2024/359
|Dereli Köyü
|Açma
|119
|75
|Tarla
|1.424,20 m²
|Kamil Oral, Kamil Oral, Refika Oral, Recep Oral, Halil Oral, Sevgi Gümüşok, Recep Oral
|"
|"
|2024/356
|Taşçılı Köyü
|Mezarlık Arkası
|137
|20
|Tarla
|670,48 m²
|Yılmaz Yelma, Fatma Yelma, Seyfettin Yelma, Raif Yelma, Sultan Güney, Hayriye Kara
|"
|"
|2024/355
|Taşçılı Köyü
|Harman Yanı
|157
|185
|Tarla
|1.004,53 m²
|Remzi Demirci
|"
|"
|2024/346
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|153
|Tarla
|1.495,15 m²
|Burhanettin Tekin
|"
|"
|2024/338
|Taşçılı Köyü
|Kara Günler Yani
|157
|277
|Tarla
|716,26 m²
|Emin Batmaz
|"
|"
|2024/337
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|100
|Tarla
|708,51 m²
|Kamil Uzun, Recep Uzun, Satılmış Uzun,
|"
|"
|2024/334
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz Altı
|126
|37
|Tarla
|1.383,41 m²
|Kamil Uzun
|"
|"
|2024/333
|Kalafatlı Köyü
|Eski Ev Yanı
|127
|27
|Tarla
|1.235,97 m²
|Yaşar Tunç, Zeynep Üstüntaş, Kenan Tunç, Mehmet Tunç, Neriman Ayas, Nermin Günay, Nuriye Akgül
|"
|"
|2024/324
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|156
|Tarla
|6.307,39 m²
|Emin Batmaz
|"
|"
|2024/320
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|171
|Tarla
|820,82 m²
|Remzi Demirci
|"
|"
|2024/312
|Dereli Köyü
|Hoca Tarlası
|119
|27
|Tarla
|1.008,99 m²
|Kemal Turpçu
|"
|"
|2024/311
|Taşçılı Köyü
|Mezarlık Altı
|147
|43
|Tarla
|931,87 m²
|Ahmet Öney
|"
|"
|2024/310
|Taşçılı Köyü
|Harman Yanı
|157
|178
|Tarla
|2.184,69 m²
|Ramazan Mintaş, Mehmet Ali Mintaş, Songül Mintaş, Nail Mintaş, Saadet Mintaş, Hayriye Uzun
|"
|"
|2024/360
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|113
|Tarla
|405,64 m²
|Hayrullah Tekin
|"
|"
|2024/341
|Dereli Köyü
|Kuyu Altı
|119
|135
|Tarla
|212,33 m²
|Fikret Turpcu, Hasan Turpcu, Hasan Turpcu, Halit Turpcu, Halit Turpcu, Hasan Turpcu, Alpay Turpcu, Halit Turpcu, Alpay Turpcu, Alpay Turpcu, Olcay Turpcu, Olcay Turpcu,
Olcay Turpcu, Gülizar Turpcu, Hanım Turpcu,
|"
|"
|2024/339
|Dereli Köyü
|Açma
|119
|69
|Tarla
|2.679,99 m²
|Celal Turpcu, Nevin Çorak, Nazmiye Berber, Saniye Yiğit, Zülfiye Turpcu, Zahire Turpcu, Celal Turpcu, Yaşar Kahveci, Nazmiye Berber, Saniye Yiğit, Zülfiye Turpcu, Zahire Turpcu, Celal Turpcu,
|"
|"
|2024/332
|Kalafatlı Köyü
|Mezarlık Altı Mevki
|136
|34
|Tarla
|2.069,70 m²
|Ayşe Kahraman, İsmail Kahraman
|"
|"
|2024/331
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|99
|Tarla
|1.645,17 m²
|Kazım Uzun, Hanife Çolakoğlu, Hayrullah Uzun, Fatma Kerman
|"
|"
|2024/329
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|151
|Tarla
|333,33 m²
|Hanım Tekin, Zülfiye Okumuş, Sevim Keserci, Tülay Tekin, Sevgi Topal, Fatime Batmaz, Döndü Akkaya, Hamide Akkaş, Hayriye Uzun
|"
|"
|2024/327
|Kalafatlı Köyü
|Kayacık
|137
|3
|Tarla
|315,87 m²
|Kadir Akyıldız, Mevlüt Akyıldız, Cemalettin Kerman, Yadikar Keskin, Nahide Mutlu, Necati Kerman, Bergüzar Göktaş, Şahizar Keskin, Nazikar Çıtak, Recep Kerman, Ahmet Kerman
|"
|"
|2024/364
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|108
|Tarla
|899,96 m²
|Alim Batmaz, Adil Batmaz, Hayrettin Batmaz, Fatma Emire, Rıza Batmaz, Şahin Batmaz
|"
|"
|2024/354
|Dereli Köyü
|Gölaltı
|119
|24
|Tarla
|3.149,03 m²
|Mevlüde Turpcu, Alaattin Turpcu, Yüksel Turpcu, Selahattin Turpcu, Ferat Turpcu, Fatma Turpcu, Hamza Kaan Turpcu
|"
|"
|2024/352
|Taşçılı Köyü
|Değirmenci Yolu
|145
|21
|Tarla
|11.856,55 m²
|Fatma Yelman, Sultan Güney, Seyfettin Yelman, Hayriye Kara
|"
|"
|2024/350
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|76
|Tarla
|213,54 m²
|Adil Batmaz, Hayrettin Batmaz, Fatma Emire, Rıza Batmaz, Şahin Batmaz, Alim Batmaz
|"
|"
|2024/347
|Kalafatlı Köyü
|Köledi
|125
|53
|Tarla
|6.192,12 m²
|Selahattin Demirel, Abdullah Demirel, Emin Demirel, Zeynep Yiğit, Eşref Demirel, Murat Demirel, Gülsüm Kurtman, Hanım Demirel, Nuri Demirel Saadet Kapsuk, Ayşe Demirel, Gurbet Karayel, Mustafa Demirel, Nursel Taşçı, Emin Demirel, Ercan Demirel, Ersin Demirel, Nuri Demirel, Saadet Kapsuk, Erhan Demirel, Gülbeyaz Dokel, Nursel Taşçı
|"
|"
|2024/342
|Kalafatlı Köyü
|Eski Hane yanı
|127
|29
|Tarla
|706,19 m²
|İrfan Tunç, Filiz Kerman, Safiye Kerman, Nesibe Türköz, Fatma Çelebi, Nuran Tunç, Zübeyde Hobba, Zahire Güler, Şayer Öney,
|"
|"
|2024/323
|Kadıoğlu Köyü
|Eski Değirmen Yanı
|139
|17
|Tarla
|3.692,15m²
|Hayriye Çıtak, Emine Keskin
|"
|"
|2024/322
|Kalafatlı Köyü
|Kiren Yanı
|134
|7
|Tarla
|864,50 m²
|Seyfi Çelik, Mesut Çelik, Mustafa Çelik, Samiye Çelik, Ömer Çelik, Gülseren Akgül, Eyip Çelik, Ahmet Çelik, Fatih Çelik, Fatma Özer, Zeynep Alabaş, Birgül Akçay, Nurgül Demirsoy, Mustafa Çelik, Mesut Çelik, Seyfi Çelik
|"
|"
|2024/318
|Karamusa Köyü
|Dereköy
|123
|65
|Tarla
|5.312,54 m²
|Metin Yıldız, Maksut Yıldız, Yaşare Tüllübaş,
|"
|"
|2024/316
|Karamusa Köyü
|Mecitönü
|127
|13
|Bahçe
|802,80 m²
|Selime İslamoğlu, Refika Ünlü, Gülücen Ünlü, Gülhan Ünlü, Oktay Ünlü, Olgun Ünlü, Mürvet Ilgın, Gülhan Ünlü, Lütfiye Ünlü, Fidan Turpcu, Emine Canbaz, Cemile Yiğit, Songül Beren, Gönül Ünlü, Oktay Ünlü, Olgun Ünlü, Mürvet Ilgın, Zeki Ünlü, Oya Özalp, Perihan Özalp, Orhan Özalp, Nurhan Özalp, Turhan Özalp, Nazire Özalp, Oya Özalp, Oya Özalp,
|"
|"
|2024/315
|Karamusa Köyü
|Musaköy
|127
|16
|Tarla
|415,96 m²
|Hasan Arslan, Zühriye Arslan, Cemal Arslan, Behiye Arslan, Nebiye Arslan, Hüseyin Arslan, Celal Arslan, Kadın Arslan, Osman Arslan, Nevin Arslan, Hüseyin Arslan, Hürriyet Arslan, Cemal Arslan, Rıfat Arslan, Mütrvt Arslan, Selime Arslan, Nazire Arslan, Rıfat Arslan, Halime Arslan, Engin Arslan, Songül Arslan, Ahmet Arslan, Hakkı Arslan, Hakan Arslan, Fahri Arslan, Muradiye Arslan, Hacer Arslan, Nazikar Arslan, Kamil Arslan, Ayşe Arslan, Remzi Arslan, Hayriye Arslan,
|"
|"
|2024/314
|Karamusa Köyü
|Musaköy
|127
|10
|Tarla
|1.188,91 m²
|Halit Ünlü, Zehra Ünlü,
|"
|"
|2024/299
|Taşçılı Köyü
|Harmanyanı
|157
|182
|Tarla
|597,97 m²
|Recep Mintaş, Yaşare Mintaş, Recep Kerman, Necati Mintaş, Şerafettin Mintaş
|"
|"
|2024/349
|Kalafatlı Köyü
|Mezarlık Altı
|136
|5
|Tarla
|3.861,60 m²
|Satılmış Kurtman, Metin Kurtman, Durmuş Kurtman, Münevver Kurtman, Murat Kurtman, Osman Kurtman, Umut Kurtman, Hacer Eren, Cemile Demir
|
|
|2024/297
|Karamusa Köyü
|Macityanı
|127
|118
|Tarla
|10.785,48 m²
|Nimet Turpçu ve arkadaşları
|"
|"
|2024/291
|Karamusa Köyü
|Cevizlik
|127
|107
|Tarla
|8.977,34 m²
|Sevgi Turpçu ve arkadaşları
|"
|"
|2024/319
|Kalafatlı Köyü
|Kayacık
|133
|60
|Tarla
|2.576,84 m²
|Nazmiye Ayvaz ve arkadaşları
|"
|"
|2024/345
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz Altı
|126
|39
|Tarla
|393,14 m²
|Kamil Uzun, Ramazan Uzun, Recep Uzun, Kadir Uzun, Hüseyin Uzun, Satılmış Uzun
|"
|"
|2024/308
|Taşçılı Köyü
|Kara Kiraz
|157
|162
|Tarla
|2.584,04 m²
|Hatice Salman, Aydın Mutlu, Orhan Mutlu, Nahide Mutlu, Fatma Oral, Azize Mutlu
|"
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