T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/128

DAVACI : RECEP ÇEVİK

DAVALILAR :1-MUSTAFA ÇEVİK 2- ALAPLI MALİYE HAZİNESİ ADINA ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ 3- AŞAĞIDAĞ KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZEL KİŞİLİĞİ

Dava konusu Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Aşağıdağ Köyü, 135 ada 4 parsel ile 135 ada 27 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan ve fen raporunda "A" harfi ile gösterilen tescil harici alan üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına yazılı olarak başvurmaları Türk Medeni Kanununun 713/4-5 maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02150908