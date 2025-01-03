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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2011/429 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ : Av. EMİNE AYDIN UMURTAY

DAVALILAR : 1- MERVE GÜNAY, 2-MUHİDDİN YILDIZ, 3-ERNA MARGARETA

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizin 2011/429 esas sayılı dosyasında davalılar ile bilahare verdiği dahili dava dilekçesi ile dahil edilen davalılar aleyhine kıyı kenar çizgisi içinde kalan Büyükçekmece Kumburgaz Beldesi 7 pafta 155 parsel sayılı taşınmazların kıyı kenar çizgisine tecavüzü oranında tapu kaydının iptali ile davalıların müdahalesinin men'ine ve taşınmazın içindeki yapının yine kıyı kenar çizgisinin tecavüzlü kısmının kal'ine, üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için tapu kaydına tedbir konulmasına karar verilmesi istemi ile açılan davanın yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün yukarıda belirtilen davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı davayla ilgili olarak 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, aynı sürede sunmak istediğiniz tüm delilleri mahkemeye vermeniz, yine duruşmanın atılı bulunduğu Durusma Günü: 16/06/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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