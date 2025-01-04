T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/3928 Esas Davacı, KIVANÇ GEYDA'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Hamzalı Mah/Köyü, C:23, H:117, Bsn:25' de nüfusa kayıtlı Murat ve Melahat evladı 09/02/2004 doğumlu Elif Nisa Geyda'nın 2004 yılından beri kayıp olduğu, bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen Elif Nisa Geyda hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/3928 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 1. Kez ilanen duyurulur. 10/12/2024

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