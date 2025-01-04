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UŞAK 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/88 Esas

KARAR NO : 2024/332

Davacı Amal Alhıdır tarafından davalı Tahsın Alabdullah Alhacu aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında; Davalı Tahsın Alabdullah Alhacu'ya gerekçeli kararın tebliği için bildirilen adres olan İstasyon Mah. Kültür Sk. No:22/C Eşme/UŞAK adresinde bulunmadığından, tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sistemde kayıtlı mernis adresinin de bulunmadığından Tebligat Kanunun 21/2 maddesinin uygulanamadığı bildirilmiş, tüm aramalara rağmen davalının başkaca adresi bulunamadığından davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Bu nedenlerle, gerekçeli karar evrakının tebliği ile" iki haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı" hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere Hamıd ve Ayşe'den olma, 01/01/1996 Deyrizor doğumlu, 99767787842 Yabancı Kimlik numaralı Tahsın Alabdullah Alhacu'ya ilanen tebliğ olunur.

31/12/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02151362