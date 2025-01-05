T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/436 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 13:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:20Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:20Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4764 ada, 5 nolu parselde, 1 nolu bağımsız bölümde, 1.337,70 m² tapu alanlı, 137 / 2042 arsa paylı ve niteliği '' ARSA '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DAİRE olan, 1. Kat, 1 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4764 ada, 5 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Emsa:1.00, Kat Adesi:4, Bina Yüksekliği: 12,50 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Web Tapu sisteminden yapılan incelemelerde ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün Proje Ruhsat Tarihi 03.06.2022 dir. Nilüfer Belediyesi sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Üçevler* Mahallesi, Ünsev Sokağın 2024 yılı arsa rayiç bedellinin 1.950,99 TL olduğu tespit edilmiştir.Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler* Mahallesi, Ünsev Sokak, No:3, İç Kapı No: 1 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu apartman; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte bitişik nizam apartman şeklinde yapılmıştır.1 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde;Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı 92,50 m², katların toplam faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 110,20 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı 121,00 m² olarak hesaplanmıştır.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmamakta ve boş olduğu tespit edilmiştir. Mesken olan taşınmaz; salon, 3 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve 3 adet oda alanının zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon alanı tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. 2 adet balkon alanı bulunmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler çift camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Bağımsız bölüm cephesi ön ve yan cephededir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı çelik profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta, çekme mesafesi bulunmakta olup açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır.Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel yaklaşık yürüme mesafesinde Ünsev Sokağa cephe, Denizciler Caddesine 100 m ve Ahıska Caddesine ise 150 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 11,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.3.388.000,00 TL%10Yönetim Planı: 02/02/2023 beyanı olup, diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4764 ada, 5 nolu parselde, 2 nolu bağımsız bölümde, 1.337,70 m² tapu alanlı, 113 / 2042 arsa paylı ve niteliği '' ARSA '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DAİRE olan, 1. Kat, 2 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4764 ada, 5 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Emsa:1.00, Kat Adesi:4, Bina Yüksekliği: 12,50 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Web Tapu sisteminden yapılan incelemelerde ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün Proje Ruhsat Tarihi 03.06.2022 dir. Nilüfer Belediyesi sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Üçevler* Mahallesi, Ünsev Sokağın 2024 yılı arsa rayiç bedellinin 1.950,99 TL olduğu tespit edilmiştir.Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler* Mahallesi, Ünsev Sokak, No:3, İç Kapı No: 2 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu apartman; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte bitişik nizam apartman şeklinde yapılmıştır.2 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı 75,00 m², katların toplam faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 92,00 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı 100,00 m² olarak hesaplanmıştır.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmamakta ve boş olduğu tespit edilmiştir. Mesken olan taşınmaz; salon, 2 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve 2 adet oda alanının zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon alanı tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. 2 adet balkon alanı bulunmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler çift camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Bağımsız bölüm cephesi arka ve yan cephededir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı çelik profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta, çekme mesafesi bulunmakta olup açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır.Taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel yaklaşık yürüme mesafesinde Ünsev Sokağa cephe, Denizciler Caddesine 100 m ve Ahıska Caddesine ise 150 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 11,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.2.800.000,00 TL%10Yönetim Planı: 02/02/2023 beyanı olup, diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

02/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02151357