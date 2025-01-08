T.C.

KOCAELİ

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:35Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:35Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 13:35

.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:20 Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:20 Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Bulduk Köy, 177 Ada, 115 Parsel, taşınmaz bahçe vasfında üzerinde2 katlı bina ve ahır bulunmaktaYüzölçümü : 468,07 m2 Kıymeti : 3.643.035,00 TL KDV Oranı : %10İmar Durumu :1/25000 Ölçekli nazım imar planı kapsamında Kırsal konut alanında kalmaktaÖzellikleri : Kocaeli İl, Merkez İlçe, BULDUK Mahalle/Köy, 133 Ada, 562 Parsel, Taşınmaz tarlaYüzölçümü : 837,68 m2Kıymeti : 837.680,00 TLKDV Oranı %10İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında diğer tarım alanında kalmaktadır.

07/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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