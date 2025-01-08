Örnek No:55*
T.C.
KOCAELİ
4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/40 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Bulduk Köy, 177 Ada, 115 Parsel, taşınmaz bahçe vasfında üzerinde2 katlı bina ve ahır bulunmakta
Yüzölçümü : 468,07 m2 Kıymeti : 3.643.035,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :1/25000 Ölçekli nazım imar planı kapsamında Kırsal konut alanında kalmakta
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:35Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:35Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 13:35
Özellikleri : Kocaeli İl, Merkez İlçe, BULDUK Mahalle/Köy, 133 Ada, 562 Parsel, Taşınmaz tarla
Yüzölçümü : 837,68 m2Kıymeti : 837.680,00 TLKDV Oranı %10
İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında diğer tarım alanında kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
|.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:20 Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:20 Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:20
07/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02152819