T.C.SİİRT AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2024/453 Esas 07/01/2025

Davacı , KÜBRA GÜLSÜM ÖZYÜREK ile Davalı , BAHRİ ÖZYÜREK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davalı Bahri ÖZYÜREK'in adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından, davalıya, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini 2 haftalık süre içinde mahkememize sunması gerektiği, aksi halde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilan olunur. İLGİLİ KİŞİ : BAHRİ ÖZYÜREK - 55837307716 Ayazlı Mahallesi İlmek Sokak No:3 Kat:1 Fatsa/ ORDU OSMAN NURİ ve EMİNE oğlu/kızı, 10/10/1996 doğumlu,

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