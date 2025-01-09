İLAN

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/525 KARAR NO : 2024/157

Davacı Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41577 ada 18 parsel sayılı taşınmazın TAPU KAYDININ İPTALİ ile, 01/01/2024 tarihli bilirkişi raporu veekli krokisinde; A harfi ile gösterilen 118,24 m2'lik kısmın davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, B harfi ile gösterilen 9,76m2'lik kısmın davacı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına TAPUDA YOL olarak TERKİNİNE,

Taşınmazın üzerinde bulunan tüm Zemin üstü inşaî ve zirai muhdesatların davacıya AİDİYETİNE,

Tespit ve depo edilen1.695.426,00 TL kamulaştırma bedelinden,

Davalı Cemal Heptaş'a 84.771,29 TL bedelin derhal ödenmesine,

Tespit edilen iş bu kamulaştırma bedellerine dava tarihinden karar tarihi olan 13/02/2024 tarihine kadar yasal faiz uygulanarak faizin davacıdan tahsili ile davalılara ayrı ayrı ödenmesine,

Dava konusu; İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41577 ada 18 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, intifa, ipotek v.b. mükellefiyetlerin bedele yansıtılmasına,

01/01/2024 havale tarihli bilirkişi raporu ve ekli krokisinin kararın eki sayılmasına karar verilmiş, karar 15/10/2024 tarihinde davacı vekilince Mahkememiz işbu kararının tespit edilen bedel yönünden kaldırılması talebiyle istinaf edilmiştir. Davalı Cemal Heptaş'a ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02152937