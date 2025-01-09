T.C.

DEMRE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2025 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 10:03

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçe, Zümrütkaya Mahalle, Karakolaltı Mevkii, 385 Ada, 4 Parsel, 2.kat, 11 Nolu Bağımsız Bölümdeki ana taşınmaz Antalya - Demre - Kaş D-400karayoluna cephelidir. Bölge Ticari+konut çok katlı yapıların bulunduğu bölgedir. Taşınmaza ait 06.06.2011 tarih ve 57-29 sayılı ilk yapı ruhsatı ve 30.09.2011 tarih 57-29 sayılı yapı den değişikliği nedeniyle düzenlenmiş yapı ruhsatı mevcuttur. Ana taşınmaz içerisinde Tek blok yapı bulunmaktadır. Blok Bodrum+Zemin+4+çatı katından oluşmaktadır. 5 adet dükkan, 12 adet mesken, 4 adet dubleks mesken bulunan, toplam 21 bağımsız bölümden oluşan binadır.Satışa konu bağımsız bölüm 2 nci katta bulunan 11 nolu bağımsız bölüm Meskendir.D-400 karayolundan bakışta arka soldaki meskendir. Yapıda asansör mevcut olup işler durumdadır. Bina giriş kapısı demir doğrama, giriş holü ve merdiven basamakları mermer kaplamadır. 2. Kat 11 nolu bağımsız bölüm Mesken; Mesken Kuzey-Batı cepheli olup, bina girişine göre arka sol tarafta kalmaktadır. Mesken projesinde 3 oda, 1 salon, banyo, wc, kiler antre ve 2 balkon mahallinden müteşekkildir. Daire projesine göre balkon hariç 113 m² kapalı kullanım balkon dahil brüt 129 m² kullanım alanlıdır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Meskenin dış doğramaları PVC dir.Adresi : Gökyazı Mahallesi Demre/AntalyaYüzölçümü : 1.079,29 m²Arsa Payı : 3/79İmar Durumu : Demre Belediye sınırları içinde 1/1000 lik uygulama imar planı dahilinde Ayrık nizam 5 kat aimarlı Ticari+konut kullanım yapılaşma bölgesinde yer almaktadır.Kıymeti : 3.483.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Demre ovası koruma alanında kalmaktadır. Kömürlük odunluk eklentisi vardır

30/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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