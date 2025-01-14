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POLATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/167 Esas

DAVACI : HASAN ERDAL-11014288780 - Kuşcu Mah. Köy Yolu Üstü (Güney) Küme Evleri No:20 Polatlı/ ANKARA

DAVALI : 1- MALİYE HAZİNESİ - Polatlı Polatlı/ ANKARA

DAVALI : 2- POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI -

DAVALI : 3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI -

Davacı HASAN ERDAL tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasında; Dava konusu Ankara ili Polatlı ilçesi, Kuşcu Mahallesinde bulunan, harita bilirkişisi tarafından 26/02/2024 tarihli raporda Kısmen batısı, güneyi ve doğusu Eski 137 ada 21, Yeni 261 ada 20 Parsel, Batısı eski 137 ada 19, yeni 261 ada 18 parsel, Kuzeyi ve kısmen doğusu 261 ada 98 nolu parsel ve Kısmen kuzeydoğusu 261 ada 97 Parsel ile çevrili dava konusu alanın TMK.'nun 713. Maddesi uyarınca olağanüstü zamanaşımı, imar ihya ve zilyetlik nedeni ile davacı adına tapuyla tescili istenilmekle, bu taşınmaz hakkında itirazları olanların ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içinde itirazlarını mahkememizin yukarıda yazılı dosyasına bildirmeleri İLAN olunur. Ancak imar ihyaya konu alanın kuzey yönünde 261 ada 97, 98 ve 99 nolu parsellerin idari yoldan, 17/05/2021 tarih ve 13678 yevmiye nolu işlemle, maliye hazinesi adına tescil edildiği ve tescil edilen bu alanların dava konusu taşınmaz içinde yer aldığı anlaşılmıştır. 24/06/2024