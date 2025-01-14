T.C.

İSKENDERUN

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17297182-2024/682-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince;Hikmet ve Fatma oğlu 1969 Lazkiye doğumlu sanık ANTAR KHESHKAR hakkında 5607 sym suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2024/682 Esas, 2024/1016 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında Beraat kararı verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum temyiz başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve temyiz başvuru dilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 08.01.2025