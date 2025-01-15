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İSTANBUL ANADOLU 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE SATIŞ İLANI

DOSYA NO:2023/1 TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı, daha önce satışa çıkarılmış olan mal muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.'nin 241'nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20'si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 15.Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/1 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR 21 0001 5001 5800 7320 8219 76 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerinin altında olmaması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.İsteyen talipli Batı Mah. Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Atatürk Mah.623 ada37 parsel sayıda kayıtlı 828,00 m2 miktarlı taşınmazın 1/7 hissesi

NİTELİKLERİ:Taşınmaz İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Atatürk Mah.Kocasinan Sk.N:22 adresinde yer almaktadır.Taşınmaz üzerinde cami bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge kamu hizmetlerinden istifade etmekte iş merkezlerinin bulunduğu bölgede bulunan taşınmaz M5 metrosuna yürüme mesafesindedir.

İMAR DURUMU:Taşınmaz 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen dini tesis alanında kısmen yolda kalmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 12.142.857,14 TL

KDV ORANI:% 10

TEMİNAT MİKTARI :2.428.571,43 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)

SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAAT: 07/02/2025 günü saat 11.45 – 11.50 arası -İstanbul Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu/KARTAL