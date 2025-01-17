KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO :2024/394 Esas KARAR NO :2024/931 KararDAVACI :K.H.

SANIK :ANGEL RAYKOV ASENOV, Raykov ve Angae oğlu, 1974 Bulgaristan doğumlu

SUÇ: Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı Veya Sondaj Yapmak

SUÇ TARİHİ :25/04/2024

SUÇ YERİ :Kemer/Antalya

KARAR TARİHİ :10/12/2024

Mahkememiz dosyası sanığı Angel Raykov ASENOV hakkında mahkememizce üzerine atılı eylem nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.14/01/2025

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