T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

T.C.

ANKARA BATIİCRA DAİRESİ

2024/6079 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:13

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALAGÖZ Mahalle/Köy, 295 Ada, 28 Parsel, arsa (Fiilen Dubleks Ev) Nitelikli taşınmaz. Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Bina mimari projesine ve mahallinde yapılan incelemelere göre; bodrum katta 20m² net,zemin katta130m² net, 1.katta 110m² net, olmak üzere toplam 260 m² net, 308m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz toplamda bodrum katta depo alanı, zemin katta, giriş holü, wc-lavabo, mutfak, salon, 1 oda, antre, açık teras, 1.katta 4 oda, 2 banyo, 1 balkon ve hol olmak üzere toplam; 5 oda, salon, mutfak, wc-lavabo, 2 banyo, depo, balkon, teras, antre ve hol alanlarından oluşmaktadır. Fiili durumu müstakil dubleks meskendir.Adresi : Yenihisar (Tapuda Temelli/Alagöz) Mahallesi, Uzungil Sokak No:8 Sincan / ANKARAYüzölçümü : 1.240,00 m2İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı konut+ticaret alanı ayrık nizam, 2 Katlı E:0,9 olacak şekilde yapılaşma koşulları uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.Kıymeti : 12.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Muhtelif ipotek ve haciz şerhleri bulunmaktadır.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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