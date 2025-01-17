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Giriş Tarihi: 18.01.2025 00:00

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.
ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2024/6079 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6079 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALAGÖZ Mahalle/Köy, 295 Ada, 28 Parsel, arsa (Fiilen Dubleks Ev) Nitelikli taşınmaz. Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Bina mimari projesine ve mahallinde yapılan incelemelere göre; bodrum katta 20m² net,zemin katta130m² net, 1.katta 110m² net, olmak üzere toplam 260 m² net, 308m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz toplamda bodrum katta depo alanı, zemin katta, giriş holü, wc-lavabo, mutfak, salon, 1 oda, antre, açık teras, 1.katta 4 oda, 2 banyo, 1 balkon ve hol olmak üzere toplam; 5 oda, salon, mutfak, wc-lavabo, 2 banyo, depo, balkon, teras, antre ve hol alanlarından oluşmaktadır. Fiili durumu müstakil dubleks meskendir.
Adresi : Yenihisar (Tapuda Temelli/Alagöz) Mahallesi, Uzungil Sokak No:8 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 1.240,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı konut+ticaret alanı ayrık nizam, 2 Katlı E:0,9 olacak şekilde yapılaşma koşulları uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif ipotek ve haciz şerhleri bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
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