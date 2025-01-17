T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan taşınmazların ayrı ayrı kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İhale 30.01.2025 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5'deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN toplantı salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır. İhale suretiyle kiralanması yapılacak taşınmazın kira şartnamesi, en geç 29.01.2025 tarih ve saat 16.00'ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13.katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü'nden ihale şartnamesi ve eklerini 1.000,00-TL +KDV karşılığı temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 13. katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü'nden görülebilir.

4) İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (30/01/2025) saat 12:00'ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5)İstekliler, Şartnamede belirtilen yazılı '' İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ''sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır.

6) Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale ilan yayın tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde herhangi bir yılda cirosunun 900.000.000,00-TL. bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

- Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.

- Benzer işler kapsamında kiralama işi yaptığına dair iş tamamlama belgesi.

6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1- T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi veya kimlik fotokopisi, onaylı ikametgah adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2- Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.

7- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

8- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri

2-Türkiye'de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6- Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İmza

7- Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

8- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.

9- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

10- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

11- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

12- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6.3. Ortak Girişim Olması halinde;

1- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.

2- Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3- Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN'ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN'ce uygun görülecek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

10) 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

11) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz "tamam" olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

12) İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, resmi harç, sözleşme giderleri,ilan bedeli, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.

13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİ

SIRA NO ADRESİ NEVİ SÜRE M² 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, KÜÇÜKESAT MAHALLESİ, BÜLBÜLDERESİ CADDESİ, 2893 ADA, 24 PARSEL, KÜÇÜKESAT SEMT HALİ ADRESİNDE BULUNAN 19 ADET DÜKKAN DÜKKAN 10 YIL TOPLAM: 5.282,10 M² (1.478,10 AÇIK VE 3.804,00 KAPALI ALAN) ₺6.912.000,00 ₺207.360,00 14.00 2 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI A BLOK ZEMİN KAT 1 NUMARALI OFİS OFİS 10 YIL 13 M² KAPALI ₺120.000,00 ₺3.600,00 14.01 3 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI A BLOK ZEMİN KAT 2 NUMARALI OFİS OFİS 10 YIL 37 M² KAPALI ₺384.000,00 ₺11.520,00 14.02 4 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI A BLOK ZEMİN KAT 3 NUMARALI OFİS OFİS 10 YIL 18 M² KAPALI ₺156.000,00 ₺4.680,00 14.03 5 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ SERHAT MAHALLESİ, HUZUR PARKI, 1307. CADDE, NO: 12, 2 ADET HALI SAHA VE 2 ADET MÜŞTEMİLAT (17930/12 PARSEL YANI) HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 10 YIL TOPLAM:2.607 M²

(2.500 M² AÇIK VE 107 M² KAPALI) ₺840.000,00 ₺25.200,00 14.04 6 ANKARA İLİ KEÇİÖREN İLÇESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ KIZLARPINARI CADDESİ İLE BURSA CADDESİ KESİŞİMİ GÖKÇEK PARKI İÇİ 1 NUMARALI ANKARA EVİ ANKARA EVİ 10 YIL TOPLAM:584 M²

(379 M² AÇIK VE 205 M² KAPALI) ₺120.000,00 ₺3.600,00 14.05 7 ANKARA İLİ KEÇİÖREN İLÇESİ BAĞLARBAŞI MAHALLESİ KIZLARPINARI CADDESİ İLE BURSA CADDESİ KESİŞİMİ GÖKÇEK PARKI İÇİ 2 NUMARALI ANKARA EVİ ANKARA EVİ 10 YIL TOPLAM:750 M²

(560 M² AÇIK VE 190 M² KAPALI) ₺132.000,00 ₺3.960,00 14.06 8 ETİMESGUT İLÇESİ AHİ MESUT MAHALLESİ 1906.CADDE KELEBEK SU PARKI İÇİ NO:2/A ADRESİNDE BULUNAN KAFE-RESTORAN KULLANIMLI TAŞINMAZ KAFE-RESTORAN 10 YIL TOPLAM:1.280,00 M²

(630 M² AÇIK VE 650 M² KAPALI) ₺900.000,00 ₺27.000,00 14.07 9 POLATLI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ ANKARA AKŞEHİR YOLU ÜZERİ 2386/1 PARSELDE BULUNAN ŞANTİYE BİNASI VE ASFALT PLENTİ ŞANTİYE BİNASI VE ASFALT PLENTİ 10 YIL TOPLAM:27.031,00 M²

(24.977,00 M² AÇIK VE 2.054,00 M² KAPALI) ₺780.000,00 ₺23.400,00 14.08 10 ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ YURT SOKAK ULUS İŞHANI NO:1/C (ESKİ D BLOK 14 NUMARA) DÜKKAN DÜKKAN 10 YIL 75 M² KAPALI ₺192.000,00 ₺5.760,00 14.09 11 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI ULUS İŞHANI B BLOK 1.KAT NO:105 VE 106 NUMARALI DÜKKANLAR DÜKKAN 10 YIL 34 M² KAPALI ₺45.600,00 ₺1.368,00 14.10 12 ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ANAFARTALAR ÇARŞISI NO:1B043-1B044 DÜKKAN 10 YIL 80 ₺86.400,00 ₺2.592,00 14.11 13 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ, İVEDİKKÖY MAHALLESİ, 44709/5 PARSEL ÖNÜ SERA ALAN YERİ SERA ALAN YERİ 3 YIL TOPLAM:6.211,48 AÇIK ALAN ₺780.000,00 ₺23.400,00 14.12 14 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ SERHAT MAHALLESİ 1307.CADDE NO:9/1 ADRESİNDE BULUNAN KAPALI SPOR SALONU KAPALI SPOR SALONU 3 YIL 600 M² KAPALI ₺348.000,00 ₺10.440,00 14.13 15 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ IŞINLAR MAHALLESİ EŞREF BİTLİS CADDESİ NO:6/A SPOR TESİSİ 3 YIL 375 M² AÇIK ₺120.000,00 ₺3.600,00 14.14 16 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI TESİSLERİ NO:4 DÜKKAN 3 YIL 24 M² KAPALI ₺84.000,00 ₺2.520,00 14.15 17 KAHRAMANKAZAN İLÇESİ SARAY MAHALLESİ BAYRAKTAR CADDESİ 3695/5 PARSEL YANI DEPOLAMA ALANI DEPOLAMA ALANI 3 YIL 22.330,74 M² AÇIK ₺780.000,00 ₺23.400,00 14.16 18 ALTINDAĞ İLÇESİ KALE MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ NO:61/1 ADRESİNDE BULUNAN BÜFE BÜFE 3 YIL 11,65 M² KAPALI ₺180.000,00 ₺5.400,00 14.17 19 ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI TESİSLERİ NO:17 DÜKKAN 3 YIL TOPLAM:138,00 M²

KAPALI ALAN:112 M²

DEPO: 6 M²

WC:20 M² ₺180.000,00 ₺5.400,00 14.18 20 ÇANKAYA İLÇESİ KARAKUSUNLAR MAHALLESİ USTA PLAZA 13.KAT NO:37-38-40 NUMARALI OFİSLER OFİS 3 YIL TOPLAM:678,07 M² ₺1.656.000,00 ₺49.680,00 14.19 21 ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ TALATPAŞA BULVARI 2996 ADA 7 PARSEL GENÇLİK PARKI İÇİ NO:14/39 OFİS 3 YIL TOPLAM:491,00 M²

(378,50 M² AÇIK VE 112,50 M² KAPALI) ₺300.000,00 ₺9.000,00 14.20 22 ÇANKAYA İLÇESİ İLKADIM MAHALLESİ YEŞİL VADİ CADDESİ DİKMEN VADİSİ 2.ETAP NO:73/1 OFİS 3 YIL TOPLAM:524,00 M²

(250 M² AÇIK VE 274 M² KAPALI) ₺126.000,00 ₺3.780,00 14.21 23 ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ 47117 ADA 5 PARSELDE YER ALAN DEPOLAMA ALANI DEPOLAMA ALANI 3 YIL TOPLAM: 12.000 M² AÇIK ALAN ₺576.000,00 ₺17.280,00 14.22 24 ÇANKAYA İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ SELANİK CADDESİ İLE SAKARYA CADDESİ KESİŞİMİ BÜFE BÜFE 3 YIL 18 M² KAPALI ₺480.000,00 ₺14.400,00 14.23 25 ALTINDAĞ İLÇESİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:146/65 ALTINPARK REKREASYON ALANI ADRESİNDE BULUNAN HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT HALI SAHA VE MÜŞTEMİLAT 18 AY TOPLAM:1.191,00 M²

612 M² AÇIK HALI SAHA

570 M² AÇIK ALAN

9 M² KAPALI ALAN ₺408.000,00 ₺12.240,00 14.24

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 89 FAX : 0 312 507 26 11

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