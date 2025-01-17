Giriş Tarihi: 18.01.2025 00:00
T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Dosya No
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Kam. Alan
|Malikler
|2024/517
|Manisa
|Turgutlu
|Derbent
|227
|262
|666,25- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 714,65 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|1-Makbule Bilge Ackerman
2- Mehmet Mete Dericioğlu
3- Gül Beneke
|2024/518
|Manisa
|Turgutlu
|Derbent
|232
|13
|851,46- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 667,72 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|1-Makbule Bilge Ackerman
2- Mehmet Mete Dericioğlu
3- Gül Beneke
|2024/519
|Manisa
|Turgutlu
|Derbent
|227
|242
|100,15- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 98,88 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|1-Makbule Bilge Ackerman
2- Mehmet Mete Dericioğlu
3- Gül Beneke
|2024/520
|Manisa
|Turgutlu
|Derbent
|232
|28
|766,08- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 667,16 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|İlyas UZUN
|2024/521
|Manisa
|Turgutlu
|Derbent
|227
|265
|28,17- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 124,80 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|Fatma İLİK
|2024/522
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|74
|127,59- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 178,63 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|Ertav Otomotiv Ltd. Şti. VKN:3720439544
|2024/523
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|45
|29,71- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 169,35 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|Ertav Otomotiv Ltd. Şti. VKN:3720439544
|2024/524
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|75
|142,45- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 199,43 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|Ertav Otomotiv Ltd. Şti. VKN:3720439544
|2024/525
|Manisa
|Turgutlu
|Derbent
|235
|48
|182,63- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 229,79 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|1-Veli Üzülmez
2-Arife Akyıldız
3-Emine Semiz
4-Abdullah Uğur
5-Zakire Kurhan
6-Abdil Üzülmez
|2024/526
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|127
|1
|558,43- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 582,42 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|1-Ümmü Tosun
2-Ahmet Tanrıkulu
3-Ahmet Erçek
4-Hasan Tanrıkulu
5-Fatih Tanrıkulu
6-Feride Özuğur
7-Ayşe Dudu Yakalıoğlu
8-Safiye Torlak
9-Rabia Tuğral
10-Turgutlu Güven Yapı Tic. Ltd. Şti.
11-Gülşen Tanrıkulu
12-Aydın Tanrıkulu
13-Tuğba Tanrıkulu
14-Poyraz Tanrıkulu
|2024/527
|Manisa
|Turgutlu
|Derbent
|232
|41
|313,11- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 241,81 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı
|1-Ayşe Aygün
2-Ayşin Malakcıoğlu
3-Bedriye Sucu
4-Döndü Tosun
5-Kadriye Çiçek
6-Kezban Harman
7-Mehmet Tosun 12248750616
8-Mehmet Tosun
56395464002
9-Mustafa Tosun
10-Ramazan Tosun
11-Ümmü Tosun
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