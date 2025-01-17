T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malikler 2024/517 Manisa Turgutlu Derbent 227 262 666,25- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 714,65 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı 1-Makbule Bilge Ackerman

2- Mehmet Mete Dericioğlu

3- Gül Beneke

2024/518 Manisa Turgutlu Derbent 232 13 851,46- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 667,72 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı 1-Makbule Bilge Ackerman

2- Mehmet Mete Dericioğlu

3- Gül Beneke

2024/519 Manisa Turgutlu Derbent 227 242 100,15- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 98,88 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı 1-Makbule Bilge Ackerman

2- Mehmet Mete Dericioğlu

3- Gül Beneke

2024/520 Manisa Turgutlu Derbent 232 28 766,08- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 667,16 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı İlyas UZUN

2024/521 Manisa Turgutlu Derbent 227 265 28,17- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 124,80 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı Fatma İLİK

2024/522 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 74 127,59- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 178,63 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı Ertav Otomotiv Ltd. Şti. VKN:3720439544

2024/523 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 45 29,71- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 169,35 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı Ertav Otomotiv Ltd. Şti. VKN:3720439544

2024/524 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 75 142,45- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 199,43 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı Ertav Otomotiv Ltd. Şti. VKN:3720439544

2024/525 Manisa Turgutlu Derbent 235 48 182,63- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 229,79 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı 1-Veli Üzülmez

2-Arife Akyıldız

3-Emine Semiz

4-Abdullah Uğur

5-Zakire Kurhan

6-Abdil Üzülmez

2024/526 Manisa Turgutlu Akçapınar 127 1 558,43- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 582,42 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı 1-Ümmü Tosun

2-Ahmet Tanrıkulu

3-Ahmet Erçek

4-Hasan Tanrıkulu

5-Fatih Tanrıkulu

6-Feride Özuğur

7-Ayşe Dudu Yakalıoğlu

8-Safiye Torlak

9-Rabia Tuğral

10-Turgutlu Güven Yapı Tic. Ltd. Şti.

11-Gülşen Tanrıkulu

12-Aydın Tanrıkulu

13-Tuğba Tanrıkulu

14-Poyraz Tanrıkulu

2024/527 Manisa Turgutlu Derbent 232 41 313,11- m²' lik kısmında 49 yıllık daimi irtifak, 241,81 m²'lik 2 yıllık geçici irtifak hakkı 1-Ayşe Aygün

2-Ayşin Malakcıoğlu

3-Bedriye Sucu

4-Döndü Tosun

5-Kadriye Çiçek

6-Kezban Harman

7-Mehmet Tosun 12248750616

8-Mehmet Tosun

56395464002

9-Mustafa Tosun

10-Ramazan Tosun

11-Ümmü Tosun

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;Açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 18/05/2024

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