T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/272 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya ili Akçadağ İlçesi Karanlıkdere Mahallesi 609 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/272 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.