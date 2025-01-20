Giriş Tarihi: 21.01.2025 00:00
T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/272 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Malatya ili Akçadağ İlçesi Karanlıkdere Mahallesi 609 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/272 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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