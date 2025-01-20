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T.C. MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/25 Esas

DAVALI : MAÇKA MAL MÜDÜRLÜĞÜ Av. Selvet Karslı Hükümet Konağı Maçka/ TRABZON

Aleyhine açmış olduğu ve mahkememizin 2020/25 esasında kayıtlı dava dosyasında dava konusu taşınmaz Trabzon İli Maçka İlçesi Mataracı Mahallesi Eski 189 ada 33 (Yeni 1379 ada 28 parsel) ve Eski 189 ada 37 (Yeni 1379 ada 27 parsel) sayılı kadastro bilirkişisi Kaan SAKA imzalı 16/09/2024 tarihli fen bilirkişi raporunda krokilerde belirtilen taşınmazların tapu iptal ve tescilini talep etmektedir.

TMK'nın 713/5. Maddesi uyarınca bu yerler üzerinde üstün bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2020/25 esas sayılı dosyasına başvurmaları gerekmektedir.