T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/327 Esas

Davacı, BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri bilertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca;

Botaş- Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketince "Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" ile T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum ve Kararı ve Botaş Genel Müdürlüğü'nün 17/12/2024 tarih 078 "Olur'u ile Kamulaştırma Kanunu" hükümlerine göre yukarıda adı geçen güzergahlarında kalan taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B)Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı, E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

DOSYA DAVALI İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL NİTELİK M. KARE 2024/326E. Ayşe Teke ve diğerleri Manavgat Ulukapı 206 4 Tarla 3788,87m2 ve 1204,47m2 2024/327 E. Aziz Yüksel ve diğerleri Manavgat Ulukapı 164 10 Tarla 3648,78m2 ve 1260,22m2

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02158309