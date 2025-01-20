İLAN

T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/39-41 Esas

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; dava dosyası 2024/39 Esas için; Rize ili Merkez ilçesi Küçükçayır Köyü 479 ada 2 parsel sayılı taşınmazın B:4735,69 m² ve B1:479,77 m²'lik kısmının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava ettiği, dava dosyası 2024/41 Esas için; Rize ili Merkez ilçesi Küçükçayır Köyü 478 ada 1 parsel sayılı taşınmazın B:7798,56 m²'lik kısmının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan 2024/39 Esas için; davalılar Savaş Tuylu, Remziye Kulaksız,Ahmet Kulaksız, 2024/41 Esas için; davalılar Savaş Tuylu, Remziye Kulaksız ve Süleyman Kulaksız'a dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalılara tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu gereğince davalıların adresinin tespiti için kolluk araştırması yaptırılmış, ancak davalıların tebligat yapılabilecek açık ve sarih adresi tespit edilememiştir.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı Hayati ve Habibe oğlu, 05/02/1985 doğumlu, 43***66 TC kimlik numaralı SAVAŞ TUYLU'ya, Davalı Ahmet ve Fatma kızı, 11/07/1949 doğumlu, 19***56 TC kimlik numaralı REMZİYE KULAKSIZ'a, Davalı Mehmet ve Ummihan oğlu, 25/07/1978 doğumlu, 19***48 TC kimlik numaralı AHMET KULAKSIZ'a, Davalı Hasan ve Hevva oğlu, 01/03/1945 doğumlu, 19***82 TC kimlik numaralı SÜLEYMAN KULAKSIZ'a,İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Ziraat Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalıların 2024/39 Esas sayılı dosya için duruşmanın atılı bulunduğu 22/04/2025 günü saat 09:25'te, 2024/41 Esas sayılı dosya için duruşmanın atılı bulunduğu 22/04/2025 günü saat 09:30'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 16/01/2025