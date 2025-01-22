T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/499 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : KIZILKEÇİLİ

MEVKİİ : YAYLA BUNARI

ADA NO : 112

PARSEL NO : 1

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 256,62 m2

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 16,74 m2'lik kısmı

MALİKİN ADI VE SOYADI : YAHYA REMZİ ARSLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/499 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2025