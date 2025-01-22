Giriş Tarihi: 23.01.2025 00:00
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/499 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : KIZILKEÇİLİ
MEVKİİ : YAYLA BUNARI
ADA NO : 112
PARSEL NO : 1
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 256,62 m2
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 16,74 m2'lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : YAHYA REMZİ ARSLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/499 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2025
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