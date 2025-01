T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/252 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:05

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, A blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 2A Meram / KONYAYüzölçümü : 304,63 m2Arsa Payı : 16/256İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.Kıymeti : 7.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, A blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 2 Meram / KONYAYüzölçümü : 304,63 m2Arsa Payı : 16/256İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.Kıymeti : 7.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, D blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Aşkan Mahallesi, Buzbağı Sokak No: 11 Meram / KONYAYüzölçümü : 304,63 m2Arsa Payı : 16/256İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.Kıymeti : 7.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, E blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Aşkan Mahallesi, İlgi Sokak No: 2 Meram / KONYAYüzölçümü : 304,63 m2Arsa Payı : 16/256İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.Kıymeti : 7.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, H blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 4 Meram / KONYAYüzölçümü : 304,63 m2Arsa Payı : 16/256İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.Kıymeti : 7.600.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibiÖzellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, H blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 4A Meram / KONYAYüzölçümü : 304,63 m2Arsa Payı : 16/256İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.Kıymeti : 7.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.