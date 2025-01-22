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Giriş Tarihi: 23.01.2025 00:00

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/252 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/252 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, A blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 2A Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, A blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 2 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:15
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, D blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Buzbağı Sokak No: 11 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:25
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, E blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, İlgi Sokak No: 2 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:35
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, H blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 4 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:45
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, H blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 4A Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02159095

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T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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