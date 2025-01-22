T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/252 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/252 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, A blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 2A Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:05
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, A blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 2 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:15
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, D blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Buzbağı Sokak No: 11 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:25
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, E blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, İlgi Sokak No: 2 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:35
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, H blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 4 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:45
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, AŞKAN Mahalle/Köy, 2389 Ada, 66 Parsel, H blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks depolu mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr
adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi, Padişah Sokak No: 4A Meram / KONYA
Yüzölçümü : 304,63 m2
Arsa Payı : 16/256
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 kat ayrık Nizam mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüştür.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02159095