T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/263 Esas

KARAR NO : 2024/1040

Hakaret, Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2024 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Aide oğlu, 2004 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDO MUSTAFA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftaiçinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 20.01.2025