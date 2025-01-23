Giriş Tarihi: 24.01.2025 00:00
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/262 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/12/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : 2024/262 ESAS VAN TUŞBA ALAKÖY MAH 103 ADA 78 PARSEL
2024/264 ESAS VAN TUŞBA ALAKÖY MAH 107 ADA 249 PARSEL
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