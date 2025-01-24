İLAN

AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/373

KARAR NO : 2024/1893

Syn; GAMZE DEĞERMENCİ

Davacılar MEHMET UZUN, NAZİFE UZUN, NURCAN UZUN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Hissedarı olduğunuz Trabzon ili, Akçaabat İlçesi, Dumankaya Mah., 115 ada 2-nolu parsel,111 ada 41,33 ve 34 nolu parsel,110 ada 38 nolu parselileTrabzon ili, Akçaabat İlçesi, AkçaköyMah 164 ada 20 nolu ve 168 ada 5 nolu parsel sayılı taşınmazlarüzerindeki ortaklığın taşınmazların kaydında yer alan tüm kısıtlamaları ile birlikte genel açık artırma usulüyle satış suretiyle giderilmesine, Trabzon ili, Akçaabat İlçesi,Dumankaya Mah., 105 ada 82 nolu parsel sayılı taşınmaz yönünden açılan davanın feragat nedeniyle reddine, karar verildiği karara ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde kendisi veya kendisini temsil edecek bir vekil tarafından veya mirasçıları tarafından süresinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususunun tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02162201