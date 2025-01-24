T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2022/198

KARAR NO: 2024/849

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2024 tarihli ilamı ile sanık DOGAN YILDIZ hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık DOGAN YILDIZ, (Ömer ve Ayşe oğlu, 28/07/1986 ŞİŞLİ doğumlu, İSTANBUL, KAĞITHANE, Kağıthane mah/köy nüfusunda kayıtlı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.23.01.225

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02162260