T.C. İstanbul Anadolu 26. AİLE MAHKEMESİ

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Sayı : 2024/205 Esas 23/01/2025

İSTANBUL ANADOLU 26. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İLGİLİ KİŞİ : RABİ ALCAMMU - 99368598434

Davacı Zahra Alcammu vekili aracılığıyla mahkememizde açılan Gaiplik nedeni ile evliliğin feshi davası nedeniyle;

20/09/1992 Halep doğumlu, Abdo ve Hena oğlu Suriye uyruklu, 99368598434 yabancı kimlik nolu-20/09/1992 Doğumlu, RABİ ALCAMMU hakkında açılan davada; 01/11/2024 tarihinde DAVANIN REDDİNE, Dava adli yardımlı açıldığından harçlar kanuna göre alınması gereken 427,60 TL peşin harç, 427,60 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 855,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Suç üstü ödeneğinden karşılanan 850,00 TL postagiderinin davacıdan alınarakhazineye gelir kaydına, Dair tarafların yokluğunda karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, davacı vekilince mahkememizce verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğundan KALDIRILMASI ve yeniden yargılama yapılarak Rabi Alcammu hakkında Gaiplik kararı verilerek Gaiplik nedeniyle evliliğin feshine karar verilmesini talep etmekle kararın ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden sonra iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İstinafa karşı iki hafta içerisinde cevap verilebileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 21/07/2023

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