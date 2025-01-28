T.C. KARACABEY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/501 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,

Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya No İl-İlçe Köy Ada-Parsel Yüzölçümü Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan

2024/501 Bursa Karacabey Subaşı Köyü 1759 p 25.150 m² Tarla Ayşe Şenter, Şaban Arslan, Fevziye Parakat 21,86 m² mülkiyet ve 744,3 irtifak 2024/502 Bursa Karacabey Subaşı Köyü 1764 p 6.800 m² Tarla Serkan Şahin 0 mülkiyet ve 228,78 irtifak 2024/503 Bursa Karacabey Subaşı Köyü 3616 p 30.743,01 m² Tarla Halil Özkul 0 mülkiyet, 96,89 m² irtifak 2024/504 Bursa Karacabey Subaşı Köyü 1832 p 10.600 m² Tarla Recep Türker 12,48 m² mülkiyet ve 909,88 m² irtifak 2024/505 Bursa Karacabey Subaşı Köyü 2015 p 3.500 m² Tarla Hatice Biçen Yılmaz 0 mülkiyet ve 34,09 m² irtifak 2024/506 Bursa Karacabey Subaşı Köyü 2230 p 1.610 m² Tarla Ayşe Nur Topsakal 18,19 m² mülkiyet ve 0 irtifak 2024/507 Bursa Karacabey Subaşı Köyü 2186 p 6.000 m² Tarla Recep Koç 0 mülkiyet ve 112,51 m² irtifak 2024/508 Bursa Karacabey Subaşı Köyü 2125 p 9.800 m² Tarla Nermin Eryılmaz 0 mülkiyet ve 152,25 m² irtifak 2024/509 Bursa Karacabey Seyran Köyü 835 p 15.400m² Tarla Halil Derya 51,12 m² mülkiyet ve 971,79 m² irtifak 2024/510 Bursa Karacabey Seyran Köyü 831 p 8.700 m² Tarla Halil Derya 0 mülkiyet ve 304,51 m² irtifak 2024/511 Bursa Karacabey Seyran Köyü 855 p 7.100 m² Tarla Ömer Faruk Uçar 19,18 mülkiyet ve 518,48 m² irtifak 2024/512 Bursa Karacabey Seyran Köyü 1119 p 780 m² Tarla Ürfet Kuşçu, Nejla Oy, Arife Durmuş 0 mülkiyet ve 10,15 m² irtifak 2024/513 Bursa Karacabey Seyran Köyü 885 p 7.300 m² Tarla Ürfet Kuşçu, Nejla Oy, Arife Durmuş 39,06 m² mülkiyet ve 434,69 m² irtifak 2024/514 Bursa Karacabey Seyran Köyü 994 p 3.100 m² Tarla Necip Say 0 mülkiyet ve 192,38 m² irtifak 2024/515 Bursa Karacabey Seyran Köyü 1158 p 1.647 m² Tarla Şükriye İpekdizer ve diğerleri 0 mülkiyet ve 32,35 irtifak 2024/516 Bursa Karacabey Seyran Köyü 1748 p 6.600 m² Tarla İlhan Özgür 19,18 m² mülkiyet ve 1.034,13 m² irtifak 2024/517 Bursa Karacabey Seyran Köyü 1844 p 147 m² Kanalet Minal Derya ve diğerleri 0 mülkiyet ve 48,56 m² irtifak 2024/518 Bursa Karacabey Seyran Köyü 1911 p 11.600 m² Tarla Ali Osman Türkmen 1,06 m² mülkiyet ve 1.138,42 m² irtifak